Также специалисты исчерпывающе ответили на волнующий многих вопрос о, том действительно бег помогает похудеть.

Хотя ничто не влияет на контроль веса больше, чем здоровое питание, вторая мера, которая доказала свою полезность - это много упражнений.

Это особенно касается аэробных упражнений, таких как плавание, езда на велосипеде и прыжки со скакалкой, сказал директор отделения физической медицины и реабилитации Стэнфордского университета Майкл Фредериксон, пишет USA Today.

При этом он отметил, что немногие аэробные упражнения дают столько пользы, как бег, и одним из его главных преимуществ является то, что он может помочь растопить лишний жир.

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Польза бега для здоровья

Бег может быть полезен для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, улучшения психического здоровья, рассказал Брэд Шенфельд, профессор физических упражнений в колледже Лемана Городского университета Нью-Йорка.

Фредериксон добавляет, что, поскольку бег является упражнением с весовой нагрузкой, он также может быть полезен для поддержания крепких костей "и может укрепить мышцы ног". Эти укрепленные мышцы также могут улучшить осанку и равновесие.

Также было доказано, что бег способствует более спокойному сну и может обеспечить улучшенный иммунитет против болезней и многих хронических заболеваний. Другие исследования показывают, что бег также может улучшить когнитивные функции и память.

Может ли бег помочь похудеть?

Но, возможно, самые желаемые результаты, связанные с бегом - это похудение и хороший уровень физической подготовки. "Отсутствие физической активности является ключевым фактором риска ожирения, а бег - это идеальный способ сжигать калории и повышать скорость метаболизма для улучшения контроля веса", - сказала Даниэль Понцио, хирург-ортопед в больнице Университета Томаса Джефферсона.

Она объяснила, что один из способов достижения этого - создание дефицита калорий между количеством сжигаемых и потребляемых калорий. "Поскольку бег может помочь вам сжигать больше калорий, чем вы потребляете, он помогает в достижении целей по снижению веса", - констатировала она.

Также было доказано, что бег и другие высокоинтенсивные упражнения подавляют аппетит, высвобождая химическое соединение, известное как Lac-Phe - комбинацию лактата и фенилаланина. Это может помочь избежать переедания.

Сжигает ли бег жир?

Способность бега сжигать жир потрясающая. Это происходит потому, что "жир тела является источником энергии, используемой как во время, так и после упражнений. И, когда вы расходуете эту энергию, это приводит к большему количеству сжигаемого жира", - обяснил Шенфельд.

Понцио добавляет, что этот расход энергии происходит не только во время бега, но и после упражнений, через процесс, называемый избыточным потреблением кислорода после упражнений. "Телу требуется время, чтобы восполнить энергию, использованную при такой тяжелой физической активности, как бег", - объяснила на и добавила, что "поэтому после тренировки организм сжигает калории на немного повышенном уровне".

Другим фактором является прилив адреналина, который происходит, когда вы впервые начинаете бегать, потому что он стимулирует высвобождение жира из клеток, который затем расщепляется движениями. Одно предостережение относительно этого дополнительного повышения, "заключается в том, что тело приспосабливается к этому уровню стимула после месяца или двух занятий бегом", - сказал Фредериксон.

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