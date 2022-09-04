Бодрящий эффект зеленого чая мягкий / фото flickr.com/96758193@N03

Многих интересует, а что бодрит лучше кофе? Конечно же, можно посмотреть в сторону энергетиков, которые тоже содержат кофеин и целую кучу ингредиентов, которые могут быстро взбодрить и точно так же быстро подпортить состояние здоровья.

Но есть здоровая альтернатива – зеленый чай. В зеленом чае содержится не только кофеин, который бодрит, но и полезные вещества – витамины группы В, антиоксиданты (прекращают или замедляют окисление), минеральные соли.

Кофе резко бодрит / фото flickr.com/ionarebecca

Что сильнее бодрит – зеленый чай или кофе

В порции кофе объемом 30 мл может содержаться от 40 до 100 мг кофеина в зависимости от того, на сколько крепкий сам напиток. В то же время, по подсчетам экспертов, в 240 мл чая содержится приблизительно 30 мг кофеина. Стоит отметить, что человеку в день можно употреблять 400 мг кофеина.

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Меньший объем кофе может взбодрить быстрее, чем больший объем выпитого зеленого чая, но есть один нюанс.

В зеленом чае содержится намного меньше кофеина, чем в кофе / фото ua.depositphotos.com

Что лучше бодрит чай или кофе

Из-за кофейного кофеина есть резкий всплеск бодрости и ее резкое падение. Чайный кофеин мягко воздействует на нервную систему человека. Человек постепенно становится бодрее, есть достаточно длинное плато, а потом – плавный спуск.

Резкий всплеск бодрости после выпитого кофе также возможен из-за добавления в напиток сахара.

Зеленый чай активизирует процессы жиросжигания / фото flickr.com/agirlwithtea

Что будет, если каждый день пить зеленый чай

Благодаря зеленому чаю можно не только взбодриться. У этого напитка есть целый ряд полезных свойств: он имеет бактерицидное действие, поэтому способен уничтожать неприятные запахи изо рта, замедляет процессы старения, защищает от сердечных заболеваний, в нем содержатся полифенолы, которые предотвращают дегенерацию суставов, поддерживают здоровье хрящей и помогают при отеках, а также воспалениях.

Если у вас возникает вопрос, пить кофе или зеленый чай для похудения, то запомните – именно такой вид чая ускоряет обмен веществ и активизирует процесс сжигания жира.

Самым полезным зеленым чаем считается матча / фото flickr.com/kanesue

Какой зеленый чай самый полезный

По мнению многих ученых, один из самых полезных зеленых чаев – японский порошковый чай, который называют матча (его делают из зеленого чая сорта Camellia sinensis). В этом чае уровень антиоксидантов выше, чем в традиционном зеленом чае. Считается, что матча имеет противораковые свойства.

Зеленый чай нельзя долго заваривать / фото flickr.com/activespark

Как заваривать зеленый чай правильно

Зеленый чай не советуют заливать кипятком – лучше подловить момент, когда чайник почти закипел, и такой водой залить чайные листья. Не стоит слишком долго заваривать чай – условно через пять минут в заваренном напитке начинают активироваться не только полезные микроэлементы, а и те, которые могут негативно повлиять на печень.

Стоит отметить, что нанести вред печени могут танины (дубильные вещества), которые являются одними из важнейших составляющих чая.

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