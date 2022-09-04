Многих интересует, а что бодрит лучше кофе? Конечно же, можно посмотреть в сторону энергетиков, которые тоже содержат кофеин и целую кучу ингредиентов, которые могут быстро взбодрить и точно так же быстро подпортить состояние здоровья.
Но есть здоровая альтернатива – зеленый чай. В зеленом чае содержится не только кофеин, который бодрит, но и полезные вещества – витамины группы В, антиоксиданты (прекращают или замедляют окисление), минеральные соли.
Что сильнее бодрит – зеленый чай или кофе
В порции кофе объемом 30 мл может содержаться от 40 до 100 мг кофеина в зависимости от того, на сколько крепкий сам напиток. В то же время, по подсчетам экспертов, в 240 мл чая содержится приблизительно 30 мг кофеина. Стоит отметить, что человеку в день можно употреблять 400 мг кофеина.
Меньший объем кофе может взбодрить быстрее, чем больший объем выпитого зеленого чая, но есть один нюанс.
Что лучше бодрит чай или кофе
Из-за кофейного кофеина есть резкий всплеск бодрости и ее резкое падение. Чайный кофеин мягко воздействует на нервную систему человека. Человек постепенно становится бодрее, есть достаточно длинное плато, а потом – плавный спуск.
Резкий всплеск бодрости после выпитого кофе также возможен из-за добавления в напиток сахара.
Что будет, если каждый день пить зеленый чай
Благодаря зеленому чаю можно не только взбодриться. У этого напитка есть целый ряд полезных свойств: он имеет бактерицидное действие, поэтому способен уничтожать неприятные запахи изо рта, замедляет процессы старения, защищает от сердечных заболеваний, в нем содержатся полифенолы, которые предотвращают дегенерацию суставов, поддерживают здоровье хрящей и помогают при отеках, а также воспалениях.
Если у вас возникает вопрос, пить кофе или зеленый чай для похудения, то запомните – именно такой вид чая ускоряет обмен веществ и активизирует процесс сжигания жира.
Какой зеленый чай самый полезный
По мнению многих ученых, один из самых полезных зеленых чаев – японский порошковый чай, который называют матча (его делают из зеленого чая сорта Camellia sinensis). В этом чае уровень антиоксидантов выше, чем в традиционном зеленом чае. Считается, что матча имеет противораковые свойства.
Как заваривать зеленый чай правильно
Зеленый чай не советуют заливать кипятком – лучше подловить момент, когда чайник почти закипел, и такой водой залить чайные листья. Не стоит слишком долго заваривать чай – условно через пять минут в заваренном напитке начинают активироваться не только полезные микроэлементы, а и те, которые могут негативно повлиять на печень.
Стоит отметить, что нанести вред печени могут танины (дубильные вещества), которые являются одними из важнейших составляющих чая.