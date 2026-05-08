Подбирать брекет-систему индивидуально для пациента должен только врач.

Брекет-системы были созданы для того, чтобы выровнять зубной ряд, нормализовать прикус и обеспечить человеку красивую и здоровую улыбку. Однако видов этих систем несколько, и далеко не всегда их установка – единственный вариант исправить прикус и решить проблему с зубами. Врач-ортодонт Алина Тихомирова в комментарии УНИАН объяснила, какой вид брекетов наиболее эффективен, кому они нужны, а кому – нет, и сколько на самом деле стоит установка системы.

Какие виды брекетов существуют – чем они отличаются друг от друга

По словам Тихомировой, брекет-системы делятся по принципу действия (лигатурные и самолигирующиеся), по материалу, из которого изготовлены (металлические, керамические или сапфировые), по тому, на какую сторону зубов фиксируются (вестибулярные и лингвальные).

Что касается того, какие виды брекетов лучше, врач объяснила, что металлические, например, более универсальны – они могут без проблем подойти и подросткам, и взрослым. Благодаря им результат можно получить немного быстрее, чем при использовании других систем, за счет того, что паз брекета жесткий, и сила, которую врач может прикладывать, более контролируемая.

"Сапфировые или керамические – это более эстетичный вид брекет-систем. Они также очень хорошо работают. Единственное – срок лечения на этих брекет-системах может быть более длительным, чем при применении металлических систем, за счет того, что сила трения немного меньше, и из-за этого для получения желаемого результата эти брекеты придется носить дольше. Сам брекет и паз брекета значительно мягче, поэтому сила, которую мы применяем, работает не на 100%", – добавила специалист.

Ортодонтическое лечение, говорит Тихомирова, – это довольно длительный процесс. Оно в среднем длится 2 года. Керамические и сапфировые брекеты – это практически одно и то же. Они изготавливаются из немного разного материала, но визуально похожи. "Керамика имеет более молочный цвет и более матовая. А сапфир более прозрачный. Можно сказать, что это искусственный камень", – пояснила эксперт.

Если говорить об отличиях в способе установки систем, то врач-ортодонт рассказала, чем отличается лингвальная система от вестибулярной:

Лингвальная – это внутренняя система, когда брекеты фиксируются на внутренней поверхности зубов.

это внутренняя система, когда брекеты фиксируются на внутренней поверхности зубов. Вестибулярная – это система, при которой брекеты устанавливаются на внешней поверхности зубов.

Специалист говорит, что на данный момент именно вестибулярную систему в Украине использует подавляющее большинство врачей:

"Лингвальная система будет доставлять пациенту немного больше дискомфорта, может нарушать дикцию. Но плюс в том, что ее не видно"

Вестибулярная система видна, но из-за нее, по словам Тихомировой, нарушения произношения будут практически минимальными.

Также брекет-системы различаются по биомеханике (принципу действия):

Лигатурная система – та, в которую непосредственно вставляется дуга, и она будет фиксироваться к самому брекету либо лигатурой (резинкой), либо металлической лигатурой (тоненькой проволокой).

та, в которую непосредственно вставляется дуга, и она будет фиксироваться к самому брекету либо лигатурой (резинкой), либо металлической лигатурой (тоненькой проволокой). Безлигатурная система – та, где не нужно прикреплять ни резинку, ни лигатуру, а есть специальная крышка и паз, и дуга вводится внутрь брекета. После этого крышка и паз закрываются, и дуга начинает работать.

Разница в том, что в лигатурных брекетах дуга будет прилегать чуть плотнее, а в безлигатурных она будет более "плавающей".

Как понять, нужны ли брекеты или нет и какие выбрать

Тихомирова объяснила, что есть определенные признаки того, что человеку показано гнатологическое лечение, то есть доортодонтическое лечение на специальной капе. Это может быть боль в височно-нижнечелюстном суставе, невозможность жевать пищу и частые головные боли. После доортодонтического лечения человеку далее требуется лечение на брекет-системе, так как будут происходить определенные изменения прикуса, заживление сустава. Поэтому пациенту в дальнейшем обязательно требуется лечение на брекет-системе.

Если же таких проблем у человека нет, а есть чисто эстетический вопрос – тогда решение об установке брекет-системы пациент должен принимать сам.

Эксперт уверена, что брекет-систему пациенту должен выбирать врач, потому что работает не только сама система, но и знания врача, которые он должен применить во время лечения.

Брекет-системы также отличаются прописью. Настройка – это информация, заложенная в каждый брекет, и таких настроек очень много. Эта информация будет определять определенный наклон зуба (вперед, назад, вправо, влево на определенный градус или миллиметр). Поэтому брекеты подбираются индивидуально, и лучше всего, чтобы это делал именно врач.

"По моему опыту, примерно 10% всех пациентов, которые захотели установить брекет-системы, нуждались только в лечении этими системами. Остальным требовалось дополнительное лечение, например, изготовление накладок, кап для лечения суставов, установка микроимплантов", – добавила Тихомирова.

Сама она говорит, что больше любит работать с металлическими системами, потому что это удобно и для пациента, и для врача. Плюсами является то, что на этой системе лечение проходит немного быстрее, если какой-то брекет отпадает, его можно повторно зафиксировать, обработав в медкабинете по специальному протоколу.

Что касается того, какой вид брекетов самый эффективный, врач сказала, что сапфировые или керамические системы хороши, но их минус в том, что они хрупкие. Если такой брекет отпадает, обратно мы его зафиксировать уже не можем и придется заказывать новый.

Сам материал брекета значительно мягче, чем металлический, поэтому сила, которую врач будет прикладывать к этой системе, будет нивелироваться:

"Например, если врач приложит 100% силы, то будет работать 70%. Из-за этого сам срок лечения немного затянется".

Впрочем, если выбирать между сапфировыми и керамическими брекетами, Тихомирова однозначно рекомендует первый вариант.

Сколько в среднем стоит установка брекетов

Помимо объяснений о разновидностях брекет-систем, специалистка ответила и на самый болезненный вопрос – объяснила, сколько стоят брекеты, например, в Киеве. По ее словам, в столице цены очень разные. Стоимость установки брекетов зависит, в частности, от вида системы, ее производителя, а также знаний и навыков врача.

Однако врач-ортодонт все же назвала среднюю цену по Киеву – по ее словам, это ориентировочно 17–18 тысяч гривен за одну челюсть. Также в среднем обслуживание одной челюсти (замена дуги, замена эластичных лигатур или металлических) в месяц будет стоить 1,5 тысячи гривен.

