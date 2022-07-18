Правительство считает, что отличить гражданских от солдат практически невозможно и отказывается лечить всех.

Федеральное правительство Швейцарии отклонило запрос НАТО касательно оказания помощи раненым в Украине людям, сославшись на свой нейтралитет.

Об этом сообщает Swiss Info.

Так, власти отказали в приеме раненых украинцев по юридическим и практическим причинам.

В частности, исходя из того, что это нарушит статус Швейцарии как нейтрального государства в соответствии с международным правом. Например, Женевская конвенция и Гаагское соглашение 1907 года требуют от нейтральных государств обеспечить, чтобы реабилитированные солдаты после выздоровления больше не могли принимать участие в боевых действиях.

Что касается раненых мирных жителей, правительство считает, что отличить гражданских от солдат практически невозможно, учитывая, что многие гражданские лица в Украине берутся за оружие, чтобы защитить свою страну. Вместо этого швейцарские чиновники предпочитают помогать раненым, направляя гуманитарную помощь в гражданские больницы Украины.

Как сообщала газета Tages Anzeiger, в мае некоторые швейцарские кантоны выразили готовность оказать помощь раненым, но столкнулись с сопротивлением правительства.

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия, подразделение НАТО, которое координирует медицинские эвакуации из Украины на международном уровне, обращалось к Швейцарии с соответствующим запросом.

Этот запрос вызвал расследования координированной медицинской службы Швейцарии, Федерального управления общественного здравоохранения и Федерального департамента иностранных дел.

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