Диетолог подробно рассказала, как правильно есть клубнику летом.

Клубника - одна из самых вкусных и полезных ягод, сезон ее начинается в июне, но в некоторых случаях тепличную или "заморскую" клубнику можно купить уже в мае. Ее любят и взрослые, и дети, поэтому врач-диетолог в клинике диетологии Самойленко, эндокринолог, терапевт, ассистент кафедры внутренней медицины КНУ имени Тараса Шевченко Мария Сайфуллина в комментарии УНИАН рассказала о пользе клубники для мужчин, женщин и детей, а также объяснила нюансы употребления ягоды.

В чем польза клубники для организма

По словам Сайфуллиной, благодаря потреблению клубники можно зарядиться витаминами - она богата витамином С, который обладает способностью укреплять сосуды, улучшать состояние кожи, поддерживать иммунитет. Кроме того, ягода содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалительными процессами, предупреждать или замедлять старение. В клубнике есть клетчатка, и благодаря ее потреблению улучшается пищеварение. Также в составе ягоды есть фолиевая кислота, которая очень важна для кроветворения.

Польза клубники для организма очевидна - ягода имеет средний гликемический индекс (32) и содержит немного углеводов (на сто граммов ягод - меньше, чем 8 г углеводов), поэтому ее можно включать в рацион людей, которые имеют сахарный диабет, но, конечно, напоминает диетолог, нужно контролировать количество ее потребления. Людям с диабетом можно есть 100-150 граммов клубники в день:

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"Мы рекомендуем пациентам-диабетикам есть эту ягоду в качестве десерта, то есть, чтобы перед ее потреблением они имели полноценный прием пищи - обязательно съели белок, и ели также овощи или зелень".

Сайфуллина говорит, что в таком случае удастся лучше контролировать уровень глюкозы в крови.

Кому нельзя есть клубнику категорически

Эксперт посоветовала отказаться от потребления клубники людям, которые имеют аллергию на красные ягоды. Кому нельзя клубнику еще - так это людям, которые имеют острые заболевания желудочно-кишечного тракта, к примеру, гастрит, пептическую язву, а также тем, у кого есть такие болезни в состоянии обострения. Сайфуллина предостерегает от потребления клубники именно в случае таких проблем со здоровьем:

"Она может давать определенное раздражающее действие, поскольку в ней содержатся зернышки, которые могут повреждать желудочно-кишечный тракт, и органические кислоты, которые могут раздражать его оболочку".

Также эксперт напомнила, что клубника достаточно аллергенная ягода, поэтому у некоторых людей она может спровоцировать такие аллергические проявления как высыпания на коже, зуд, отеки. Малышам до 1 года свежую клубнику желательно не давать именно из-за риска аллергии, а также незрелости пищеварительной системы. В детский рацион эту ягоду можно вводить с 8-12 месяцев в минимальном количестве, и она должна быть термически обработана - то есть можно давать ребенку, в частности, кисель или компот из клубники.

С года до трех лет при отсутствии аллергии можно давать одну или несколько ягод в день, а в возрасте около 6 лет ребенок может потреблять до 100 граммов клубники в день. Но врач напоминает, что даже когда у ребенка нет аллергии на клубнику, может возникнуть боль в животе, вздутие или диарея. Такое случается, если съесть слишком много ягоды - чаще всего из-за переедания страдают именно дети.

Сколько клубники можно есть в день и за сезон

По мнению Сайфуллиной, оптимальная безопасная доза потребления клубники в день для взрослых здоровых людей - 150-250 граммов. Если вы намерены выяснить, сколько нужно съесть клубники за сезон, то эксперт говорит, что даже 10 кг ягоды можно - это не много. Но врач советует есть эти ягоды постепенно, то есть не за один подход съедать очень много, чтобы успеть выполнить такой план - съесть 10 килограммов за сезон.

При этом, лучшее время для потребления клубники, по словам диетолога - первая половина дня. Ягоду лучше есть во время завтрака, или во время обеда в качестве десерта. В детский рацион клубнику также можно ввести как перекус между завтраком и обедом. Детям можно предложить съесть эти ягоды с орехами или с семечками.

Когда лучше покупать клубнику

Диетолог поделилась советом и объяснила, когда можно покупать клубнику, чтобы не наткнуться на "химию". По мнению Сайфуллиной, лучше всего потреблять клубнику в сезон, когда она созревает естественно - это период примерно с середины мая до конца июня. Продолжительность сезона клубники, конечно, разная в разных регионах и зависит от погодных условий.

В период, когда ягода созревает в естественных условиях, при ее выращивании не используют большое количество нитратов или стимуляторов роста, и поэтому в самой ягоде "химии" будет меньше. Дополнительно врач подсказала, как можно уменьшить количество химических веществ в клубнике - она говорит, что ягоду можно не только хорошо промыть перед употреблением, но и замочить.

справка Мария Сайфуллина Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, ассистент кафедры внутренней медицины КНУ имени Тараса Шевченко. Мария Сайфуллина в 2020 году закончила КНУ имени Тараса Шевченко, врачебный стаж - 4 года. Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт в клинике диетологии Самойленко. Ведет направления: коррекция веса и дефицитных состояний с подбором препаратов и БАДов

чек-апы организма для контроля и поддержания здоровья: диагностический и дефицитных состояний

разработка индивидуального рациона питания

профилактика и коррекция метаболических, эндокринных нарушений (ожирение, преддиабет, сахарный диабет 2 типа, заболевания ЩЖ и т.д.) Также ведет программу оздоровления EXPRESS DETOX | WELLNESS SAMOILENKO в EQUIDES CLUB

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