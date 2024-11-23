Диетологи объяснили, какие бобовые и фасоль самые полезные для организма.

Фасоль может похвастаться множеством преимуществ, в том числе для сердца. Употребление фасоли - отличный способ снизить риск сердечно-сосудистых и хронических заболеваний.

"Фасоль - это питательная еда, содержащая мало жира и калорий, но при этом богата белком и клетчаткой. Фасоль также является отличным источником витаминов и минералов, таких как фолиевая кислота, железо, калий и магний. Эти питательные вещества способствуют здоровью сердца, пищеварению и профилактике заболеваний", - рассказала диетолог Калин Тру, пишет Parade.

Какие бобовые самые полезные

1. Нут

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Один из самых полезных бобовых, которые только можно найти. "Нут является сопоставимым вариантом для растительного белка и клетчатки, которые поддерживают здоровый уровень сахара в крови, а также являются отличным источником магния и калия", - отметила диетолог Кэт Гарсия-Бенсон, добавив, что нут также обеспечивает примерно 25% суточной нормы потребления железа для взрослых женщин.

Согласно данным USDA FoodData Central, полстакана вареного нута без соли содержит:

135 калорий

6 граммов клетчатки

7 граммов белка

22 грамма углеводов

4 грамма жира.

2. Чечевица

USDA FoodData Central сообщает, что полстакана вареной несоленой чечевицы принесет:

115 калорий

9 граммов белка

20 граммов углеводов

8 граммов клетчатки

0,3 грамма жира.

"В половине стакана чечевицы содержится... букет микроэлементов, включая витамины группы В, железо, магний, фосфор, медь и марганец", - сказала диетолог Эдвина Кларк.

Исследования показывают, что витамины группы В имеют решающее значение для здоровья мозга, энергии и обмена веществ.

3. Черная фасоль

USDA FoodData Central сообщает, что порция в полстакана вареной черной фасоли (без соли) содержит примерно:

114 калорий

8 граммов белка

20 граммов углеводов

8 граммов клетчатки

0 граммов жира.

Черная фасоль богата микроэлементами, такими как железо, магний, марганец, фолиевая кислота и тиамин.

4. Фасоль пинто

Является хорошим источником белка, клетчатки и железа. Информация о питании USDA FoodData Central говорит то же самое. Полчашки приготовленной порции фасоли пинто без соли содержит около:

123 калорий

8 граммов белка

22,4 грамма углеводов

8 граммов клетчатки

0 граммов жира.

5. Эдамаме (соевые бобы)

"Их отлично держать под рукой для сбалансированного перекуса, поскольку они обеспечивают хорошее количество как углеводов, так и белка... Они наполнены различными микроэлементами, включая фолиевую кислоту, витамин К, витамин С, железо и витамины группы В", - сказала Гарсия-Бенсон.

USDA FoodData Central приводит следующую пищевую ценность 1/2 чашки приготовленной сои:

148 калорий

16 граммов белка

7 граммов углеводов

5 граммов клетчатки

7 граммов жира.

Примечательно, что эдамаме содержит больше жира, чем большинство бобовых, и значительно больше белка.

6. Красная фасоль

Эти классические и доступные бобы являются хорошими источниками клетчатки, белка и калия.

Когда вы съедаете полчашки приготовленной несоленой красной фасоли, USDA FoodData Central утверждает, что вы потребляете около:

113 калорий

8 граммов белка

20 граммов углеводов

7 граммов клетчатки

0 граммов жира.

Другие новости о пользе фасоли

Фасоль - универсальный продукт, ежедневное употребление которого может дать больше пользы для здоровья, чем многие ожидали, особенно если необходимо поддерживать уровень холестерина на нормальном уровне. Диетолог Аннет Снайдер заявила, что фасоль богата высококачественными питательными веществами.

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