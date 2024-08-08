Министерство предупредило всех любителей самолечения, что это может нанести непоправимый вред здоровью.

Более половины украинцев занимаются самолечением. Такие данные озвучило Министерство здравоохранения (Минздрав).

"Большинство лекарств, если их неправильно применять, могут вызвать побочные эффекты. Но, к сожалению, около 64% украинцев об этом забывают", - отметили в Минздраве.

Там даже назвали причины, почему украинцы любят заниматься самолечением. Среди самых распространенных - недооценка серьезности проблемы, недоверие к врачам, в частности опасения, что врач выпишет ненужные или дорогие лекарства, несогласие с установленным диагнозом и назначенным лечением и тому подобное.

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Кроме того, в Минздраве отметили, что многие украинцы не обращаются за квалифицированным лечением из-за нехватки времени.

"А еще к самолечению приводит... перенасыщение информацией, когда пациент узнает из Интернета больше о своей болезни, современных методах лечения, а потом обсуждает все с врачом - в этом нет ничего плохого. Но когда человек самостоятельно диагностирует себе заболевание через поисковик и ищет в Интернете, как лечиться, а потом применяет приобретенные знания на практике без участия медицинского специалиста - ни к чему хорошему это в основном не приведет", - предупредили в министерстве.

"Какими бы ни были причины, подталкивающие к самолечению, помните о вреде, который оно может причинить вашему здоровью", - отметили в министерстве.

Проблема самолечения

Еще в 2018 году в Минздраве заявляли, что реклама лекарственных средств побуждает украинцев к самолечению. Там отмечали, что от 30% до 50% всей рекламы на украинском телевидении является рекламой лекарственных средств и медицинских изделий.

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