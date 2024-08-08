Более половины украинцев занимаются самолечением. Такие данные озвучило Министерство здравоохранения (Минздрав).
"Большинство лекарств, если их неправильно применять, могут вызвать побочные эффекты. Но, к сожалению, около 64% украинцев об этом забывают", - отметили в Минздраве.
Там даже назвали причины, почему украинцы любят заниматься самолечением. Среди самых распространенных - недооценка серьезности проблемы, недоверие к врачам, в частности опасения, что врач выпишет ненужные или дорогие лекарства, несогласие с установленным диагнозом и назначенным лечением и тому подобное.
Кроме того, в Минздраве отметили, что многие украинцы не обращаются за квалифицированным лечением из-за нехватки времени.
"А еще к самолечению приводит... перенасыщение информацией, когда пациент узнает из Интернета больше о своей болезни, современных методах лечения, а потом обсуждает все с врачом - в этом нет ничего плохого. Но когда человек самостоятельно диагностирует себе заболевание через поисковик и ищет в Интернете, как лечиться, а потом применяет приобретенные знания на практике без участия медицинского специалиста - ни к чему хорошему это в основном не приведет", - предупредили в министерстве.
"Какими бы ни были причины, подталкивающие к самолечению, помните о вреде, который оно может причинить вашему здоровью", - отметили в министерстве.
Проблема самолечения
Еще в 2018 году в Минздраве заявляли, что реклама лекарственных средств побуждает украинцев к самолечению. Там отмечали, что от 30% до 50% всей рекламы на украинском телевидении является рекламой лекарственных средств и медицинских изделий.