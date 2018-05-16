Специалисты ведомства подготовили законопроект об усовершенствовании порядка рекламирования лекарственных средств.

В Украине отсутствует механизм контроля за рекламой медицинских средств, несмотря на наличие достаточно жестких требований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

По его словам, в Украине есть достаточно жесткие требования к рекламе лекарств, но отсутствует контроль.

"У нас запрещено рекламировать препараты против ожирения, лечения импотенции, инфекционных заболеваний, в частности, ВИЧ/СПИДа, лекарства для детей, беременных, те препараты, которые вызывают привыкание. Однако, имея такой необъятный список запрещенного для рекламы, почему-то европейское законодательство более действенное. Но мы убеждены, это происходит из-за того, что отсутствует надлежащий механизм контроля. Ведь выявление нарушений и наложение штрафных санкций фактически на сегодняшний день распылены между различными государственными органами власти, а Минздрав фактически вне закона, вне этого процесса мониторинга", - сказал Илык.

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По его словам, специалисты Минздрава подготовили законопроект об усовершенствовании порядка рекламы лекарственных средств, с которым можно ознакомиться на сайте министерства.

"В документе предлагается определить Минздрав центральным органом, который будет осуществлять мониторинг и контроль за содержанием рекламы, выявлять нарушения и направлять эти данные на соответствующее реагирование в другие органы центральной власти, налагать штрафные санкции", - отметил Илык.