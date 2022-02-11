В дальнейшем планируется запуск е-рецептов на наркотические средства и все рецептурные препараты.

С апреля все антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич.

Говоря о внедрении электронного рецепта на антибиотики, она отметила: "Начиная с апреля, все антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта".

Таким образом, отметила Карчевич, Минздрав бросает вызов проблеме бесконтрольного применения этих препаратов, что может вызвать резистентность, то есть устойчивость бактерий к антибиотикам при лечении все большего количества болезней".

"После запуска электронного рецепта на антибиотики следующими этапами планируется запуск таких рецептов на наркотические средства и все рецептурные препараты", - добавила представитель Минздрава.

Справка УНИАН. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году резистентные к антимикробным лекарственным средствам микроорганизмы могут приводить к смерти 10 млн человек в год.

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