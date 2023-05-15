Хлеб всегда был незаменимым продуктом на столе каждой украинской семьи. Оказывается, он может быть опасен.

Всем хочется вкусно кушать, быть красивыми и здоровыми. Диетологи выдают разные версии о том, какой хлеб лучше для организма. Одни твердят, что стоит выбрать ржаной хлеб, другие отдают предпочтение пшеничному. УНИАН разбирался, что вреднее белый - или черный хлеб и какой продукт употреблять оптимально.

Ранее УНИАН писал, как испечь хлеб в домашних условиях, а сегодня расскажем, какой хлеб самый полезный для здоровья.

Какой хлеб самый полезный для желудка – однозначный ответ

Специалисты по питанию дают безапелляционное утвержение - только ржаной хлеб. Одновременно они объясняют, почему черный хлеб лучше, чем белый - все дело в высоком уровне клетчатки, витаминов, аминокислот и микроэлементов.

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Такой хлеб налаживает работу пищеварительной системы и функциональность кишечника, а также помогает очистить его. В результате нормализации работы ЖКТ исчезнет такая проблема, как запор. При этом, ржаной хлеб имеет достаточно низкую калорийность из-за низкого содержания углеводов и крахмала, поэтому он не повредит в борьбе с лишним весом.

Кому нельзя есть ржаной хлеб – неочевидный нюанс

Несмотря на то, что ржаной хлеб в разы полезнее, чем белый, но и его можно употреблять не всем. Людям, у которых повышенная кислотность, а также язва желудка, такой продукт запрещен.

Дело в том, что в черном хлебе высокое содержание пищевых волокон, что может обострить заболевание. Кроме того, превышение нормы употребления может вызвать изжогу и метеоризм.

Можно ли есть ржаной хлеб каждый день – не совершайте ошибку

Даже человеку со здоровой пищеварительной системой необходимо контролировать потребление такого продукта. Так, тем, кто не ведет активный образ жизни, будет достаточно 150 грамм хлеба, активным людям – 300 грамм, а при тяжелом физическом труде можно съесть даже 500 грамм.

Таким образом, ржаной хлеб можно есть каждый день, но чтобы не навредить своему здоровью, не стоит переедать.

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