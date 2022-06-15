Все это свидетельствует о значительных потерях российских оккупантов.

Российские оккупанты дополнительно привлекают медицинских работников из регионов Российской Федерации для работы с ранеными военными.

Об этом речь идет в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18.00.

"По имеющейся информации, в городе Белгород и области осуществляется дополнительное привлечение медицинских работников из других регионов Российской Федерации для работы с ранеными военнослужащими. Все это свидетельствует о значительных потерях российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что противник продолжает использовать предприятия на временно занятых территориях Херсонской области для восстановления и ремонта поврежденного вооружения и военной техники.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 июня ориентировочно составляют:

личного состава - около 32 тыс. 750. За прошлые сутки, 14 июня, украинские военные ликвидировали 250 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

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