Производитель сможет полностью прекратить поставки в Россию только через год после уведомления министерства здравоохранения РФ, то есть не раньше июня 2023 года.

Международный биофармацевтический гигант MSD перестанет поставлять в Россию вакцины от ветряной оспы ("Варивакс"), а также от кори, краснухи и паротита (М-М-Р II).

Об этом пишет "Медуза".

Впрочем, издание отметило, что, согласно российскому законодательству, производитель сможет полностью прекратить поставки в Россию только через год после уведомления министерства здравоохранения РФ, то есть не раньше июня 2023 года.

В российском Минздраве, разумеется, поспешили заявить, что "прекращение поставок вакцин MSD не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в нашей стране, поскольку в России есть препараты других производителей".

Также издание напомнило, что после начала Россией войны в Украине такие фармацевтические компании, как Pfizer, Novartis, AbbVie и Sanofi, объявили, что приостановят инвестиции в России, но сохранят поставки лекарств. Американская BMS стала единственной, кто продал российский бизнес. Ряд компаний приостановили поставки некоторых товаров, например, Eli Lilly больше не поставляет препарат от эректильной дисфункции "Сиалис" (конкурент "Виагры"), а AbbVie – продукты для эстетической медицины (в частности, ботокс).

Как сообщал УНИАН, еще в марте 2022 года американская фармацевтическая компания Eli Lilly & Company заявила об остановке экспорта неосновных лекарств в Россию из-за войны в Украине.

Кроме того, многие международные компании ограничили или остановили поставки средств гигиены в Россию.