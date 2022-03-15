Это первая компания, начавшая промышленное производство инсулина.

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly & Company останавливает экспорт неосновных лекарств в Россию из-за войны в Украине.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

В Eli Lilly & Company сообщили, что глубоко обеспокоены трагической гибелью невинных людей в Украине.

"Мы приостановили все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также экспорт неосновных лекарств в эту страну. Наши операции в России в настоящее время сосредоточены только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всю прибыль от продаж товаров в России компания пожертвует организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи.

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