Министр заявил, что получать зарплату от оккупантов не считает преступлением.

При условии, если врач выполняет свои обязанности на оккупированной территории и обеспечивает жизнедеятельность больницы, его не будут считать коллаборантом.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью " Украинской правде. Жизнь".

"Если оккупанты говорят: "Мы вам платим зарплату, а вы находитесь на территории заведения", я, как министр здравоохранения, буду отстаивать, что это не является сотрудничеством с оккупантами. Потому что у медиков нет другого выхода", – отметил министр.

Ляшко отмечает, что если медик берет у оккупантов лекарства или бензин, то это – не сотрудничество с оккупантами, а работа для обеспечения жизнедеятельности больницы, которая должна спасать украинцев.

Он также сообщил, что Украина продолжает выплачивать заработную плату медицинским работникам, которые находятся в оккупации. Однако получать зарплату от оккупантов Ляшко также не считает преступлением, потому что на этих территориях может не быть доступа к банкоматам или российские военные приостановят обращение украинских карточек.

"Поэтому зарплата от российских оккупантов не является сотрудничеством. Это просто выживание до тех пор, пока наши Вооруженные силы Украины не придут и не освободят территорию. Главное не признавать оккупанта хозяином", - подчеркнул Ляшко.

Однако, как сказал министр, человек будет считаться коллаборационистом и предателем, если проявляет инициативу, чтобы его назначили руководителем, сотрудничает с оккупационными властями по политическим мотивам и признает законность оккупации.

Как сообщал УНИАН, 1 июня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на временно оккупированных территориях Украины, где российский оккупационный режим пытается установить свою власть, есть большие проблемы с доступом к лекарственным средствам.

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