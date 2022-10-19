Еще в довоенное время мы сталкивались с работой российской психологической научной школы, и можно сказать, что подход тогдашних коллег к психологической науке несколько отличается от европейских стандартов. Психологическая жизнь человека рассматривалась российскими учеными более механистично. Такой подход сам по себе не способен дать полную картину сложной психической организации человека. С этой точки зрения не стоит искать какого-то специального замысла в том, что ракетные атаки Россия совершает против нас на рассвете, когда обычно люди спят глубоким сном, или в понедельник, задавая тем самым тон всей неделе. Ведь, как видим, во вторник Украина подверглась еще одной масштабной атаке БПЛА.

То есть, похоже, речь не идет о каких-то глубоких аспектах воздействия на психику людей. Но действительно имеем сообщение от американского Института изучения войны, что определенное психологическое воздействие такие атаки могут давать.

Ощущение постоянной опасности, сверхэмоций, могут истощать. В нашей работе мы наблюдаем, что у украинцев есть определенное напряжение и определенная злость. Эти чувства могут негативно влиять на наше самочувствие. Поэтому стоит быть с ними осторожными.

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Уже несколько месяцев украинцы занимаются не выживанием, а организацией нового образа жизни

Однако я не говорила бы, что названные события – спланированные психологические атаки. Конечно, не надо недооценивать врага, но и переоценивать его тоже не стоит. Вряд ли российская психологическая школа, психологи-практики могут так живо предусмотреть и четко спланировать действие, психологическое воздействие на украинцев. Предположу, что они очень мало о нас знают как о нации. Скорее, психологическая атака идет "бонусом" к разрушениям, нанесенным ракетными ударами и ударами дронов. Простыми словами, если сработает еще и психологический аспект, то это для врага хорошо.

Мы, в свою очередь, должны устоять, не поддаваться панике, следить за своим эмоциональным состоянием, чтобы не истощаться.

Как стабилизировать свое состояние? Есть определенные дыхательные упражнения, так называемые упражнения на заземление. Самое простое – просто остановиться и послушать свое дыхание, даже проговаривать "вдох" - "выдох".

Мы уже производим определенную устойчивость к событиям и процессам, которые вокруг нас происходят

Кроме того, очень важна поддержка. Это могут быть родные, друзья, коллеги, какие-то группы поддержки. То есть, если собственного ресурса для стабилизации психологического состояния не хватает, можно приобщить ресурс извне. Если нет человека или людей рядом, которые помогут, можно обратиться за профессиональной помощью. Ведь сейчас существует множество проектов на безвозмездной основе, благодаря которым можно в кризисной ситуации пообщаться с психологом. В частности наша горячая линия, на которую можно обратиться в трудную минуту - 0 800 33 20 29.

Как все это будет влиять на нас в дальнейшем? Учитывая, что каждая страна, каждая нация имеют свою специфику, назовем это, выдержки, то категорически говорить и однозначно заявлять и прогнозировать нельзя. Такие вопросы требуют дополнительных исследований. Но можем обратить внимание на государство Израиль, которое долгое время находится в войне, и о некотором психологическом ресурсе у людей там можно уже говорить. Они уже много лет влюбляются, женятся, рожают детей в состоянии войны...

Мы тоже наблюдаем уже несколько месяцев, что украинцы занимаются не выживанием, а организацией нового образа жизни. То есть имеем не только национальную травму, но и национальную адаптацию. Мы не знаем, сколько еще продлится война, определенности нет, но наша жизнь идет месяц за месяцем. Поэтому и в Украине люди женятся и рожают и сейчас.

Мы уже производим определенную устойчивость к событиям и процессам, которые вокруг нас происходят. Собственно, люди, несмотря на атаки ракетами и дронами-камикадзе, идут на работу. Мы это наблюдали неделю назад. Мы это наблюдали в понедельник. Мы это наблюдаем сегодня. Украинцы уже не такие пугливые, как в начале эскалации.

Елена Лашко, кандидат психологических наук, главный психолог горячей линии поддержки украинского ветеранского фонда