Репродуктивная медицина в Украине под угрозой: правительственный законопроект отбросит ее на годы назад

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №13683 "О применении вспомогательных репродуктивных технологий" (ВРТ). Впрочем, документ получил немало замечаний от экспертов, врачей и общественности, ведь несет серьезные угрозы репродуктивной медицине в Украине.

Репродуктивная медицина: угрозы нового законопроекта

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас вне закона остаются многие вопросы, связанные с применением новейших методик лечения бесплодия, что приводит к ряду проблем для медучреждений и пациентов. Вместо этого предусмотрено закрепление на законодательном уровне правовых и организационных принципов сохранения генофонда человека, создание условий для использования всех достижений медицинской науки и техники для сохранения репродуктивного потенциала и обеспечения реализации права мужчин и женщин на продолжение рода. В то же время у специалистов возникло много замечаний: по их убеждению, в случае принятия законопроекта репродуктивная медицина в Украине будет под угрозой.

"Прежде всего, отсутствуют гарантии государства по оплате лечения. С 1 января 2024 года пакет вспомогательных репродуктивных технологий включен в пакет НСЗУ. Но на практике Кабмин ежегодно принимает в рамках бюджета объем государственных медицинских гарантий. Если этого не будет в законе, теоретически чиновники могут не одобрить объем и этот очень важный пакет будет изъят", - рассказал на пресс-конференции в Киеве 7 октября вице-президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины (УАРМ), кандидат меднаук, лауреат Госпремии Валерий Зукин.

Проектом закона запрещается донация эмбрионов: его могут переносить только женщине, которая с ним генетически связана. Хотя на сегодня от 5% до 10% репродуктивных циклов проводят именно с донорскими эмбрионами, которые для "альтруистической донации" оставляют супружеские пары, которые успешно пролечились в клинике.

"С одной стороны донация эмбрионов нужна женщинам старшего возраста, у которых нет своих яйцеклеток - таких, к сожалению, сейчас становится все больше и больше. С другой стороны, она важна супружеским парам, где у обоих отсутствуют половые клетки. Законопроект же обрекает здоровые эмбрионы, которые уже не нужны супружеской паре, на утилизацию", - пояснил вице-президент УАРМ.

По его словам, документом совсем не предусмотрено проведение предимплантационной генетической диагностики фертильных пар, которые имеют генетические риски (как правило, у них всегда есть выбор - беременеть естественным путем и проводить во время беременности перинатальную диагностику, или же определить эмбрион и не делать ненужное прерывание беременности).

"Общая тональность закона такова, что это лечение является как бы последней надеждой, то есть паре очень долго надо лечиться, прежде чем она получит шанс воспользоваться ВРТ. На самом деле, при таком демографическом кризисе каждый ребенок на вес золота. Нужно облегчать людям путь к отцовству, а не ограничивать", - подытожил Зукин.

Против законопроекта №13683 выступили и профильные клиники. Их в структуре УАРМ - 60 (пять коммунальной собственности, три государственные и остальные - частные), все придерживаются международных стандартов безопасности и этики.

"Мы провели опрос среди врачей и все в один голос сказали, что этот законопроект - антигосударственный, антирепродуктивный, антидемографический. Перспективы репродуктивной медицины в Украине таковы, что этот документ вообще отбросит ее на годы назад", - сказал президент УАРМ, лауреат Госпремии Александр Юзько.

По его убеждению, в вопросе принятия такого закона нужно отталкиваться прежде всего от пациентов, также прислушиваться к мнению юристов, профсообществ, религиозных общин, чтобы документ соответствовал стандартам.

Репродуктивная медицина - это о надежде, а не ограничениях

Народный депутат Мария Ионова говорит, что потребность человеческого капитала, демографический кризис и прогнозы, которые сегодня дают специалисты, не оставляют другого выхода, как действительно урегулировать отрасль репродуктивной медицины в Украине. Однако законопроект должен быть не просто принят, но и быть таким, который можно эффективно реализовывать на практике.

На фоне войны врачи все больше говорят о стремительном ухудшении здоровья мужчин и женщин из-за стрессовых ситуаций, о действии посттравматических синдромов. Поэтому парламентарий подчеркнула, что законодателям нужно искать пути для того, чтобы рождаемость увеличивалась, чтобы государство давало право иметь ребенка как семьям, так и отдельным женщине или мужчине.

"В этом же законопроекте есть ограничения. Почему мы должны запрещать женщине, которая, скажем, потеряла мужа или сына, воспользоваться ее правом иметь ребенка? Это же вопрос защиты пациентов, детей. Кроме этого, мы все являемся свидетелями оттока человеческого капитала страны. Поэтому развитие репродуктивных технологий, на мой взгляд, можно рассматривать даже в контексте национальной безопасности", - отметила Ионова.

Народный депутат, медик-доброволец Яна Зинкевич обратила внимание, что сейчас большое количество людей нуждаются в необходимом лечении репродуктивных функций, и это чрезвычайно актуально.

"В правительственном законе не учтено мнение лучших специалистов отрасли. Там очень много строгих ограничений, которые для нас сейчас неуместны, потому что в стране демографический кризис, война и военное положение, когда очень мало женщин и мужчин соглашаются стать родителями, и немногие понимают, что такое репродуктивная медицина вообще", - отметила она.

Обе акцентировали: государство должно способствовать тому, чтобы максимальное количество детей рождались именно в Украине, чтобы будущим родителям не нужно было выезжать за границу, искать центр репродуктивной медицины и делать дополнительные исследования, которые у нас хотят запретить. Депутаты зарегистрировали альтернативный проект, который был отклонен из-за "некоторых регламентных норм", поэтому направляют соответствующие обращения в регламентный комитет.

"Мы должны предоставить все условия внутри страны. Поэтому будем работать для того, чтобы правительственный документ отклонили и будем нарабатывать его заново", - резюмировала Зинкевич.

Перспективы репродуктивной медицины под угрозой

Репродуктивная медицина - это отрасль, которая занимается диагностикой и лечением проблем, препятствующих естественному зачатию ребенка. Она помогает людям, которые не могут родить малышей естественным путем, реализовать свое желание стать родителями. УАРМ - организация, которая занимается развитием репродуктивной медицины в Украине, организует научные мероприятия для врачей, способствует развитию науки и практики в сфере репродукции человека.

По данным Ассоциации, около 6% всех детей в Украине рождаются благодаря ВРТ. В 2022 году в стране провели 23,5 тыс. циклов, в 2023-м - 33,4 тыс., в результате которых было рождено около 10 тыс. детей. Для сравнения, в Британии за 2023 год было проведено 77,5 тыс. циклов ВРТ и рождено 20,7 тыс. малышей. Так, процент успешных циклов в Украине составляет 28%, в Британии - 25% (до 15-20% детей после ВРТ в этой стране рождается после использования донорских яйцеклеток или эмбрионов).

"А в правительственном законопроекте хотят ограничить донацию эмбрионов, и тогда у нас будет не 10 тыс. детей, а 8 тыс. и чего мы достигнем?" - констатировал президент УАРМ Александр Юзько.