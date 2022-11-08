Почему ребенок ест мало еды и чем это опасно для малыша - разобрался УНИАН.

Родители детей-малоежек часто беспокоятся о том, что ребенок очень мало ест и в целом имеет плохой аппетит. Из лучших побуждений родители пытаются насильно кормить малыша. Но это может навредить ребенку. К детям-малоежкам нужен особенный подход, о которым многие родители не знают.

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Почему ребенок плохо ест - причины

Плохой аппетит у ребенка может возникать по многим причинам. Возможно, ребенок подхватил вирус или у него болит живот. Нередки также капризы - ребенок требует вкусной еды и отказывается от всего остального.

Нередко родители чрезмерно переживают о плохом аппетите ребенка и рассказывают малышу, как важно много есть. В таком случае ребенок может отказываться от еды наперекор родителям.

Многие родители допускают ошибки в организации питания и заставляют ребенка есть по часам, съедать всю еду на тарелке и есть нелюбимую пищу. Чтобы добиться желаемого, родители могут прибегать к крикам и угрозам, ультиматумам и истерикам. Тогда процесс принятия пищи станет для малыша стрессовой ситуацией и проблемы с аппетитом могут усугубиться.

Советы родителям, если ребенок плохо ест

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, что делать при плохом аппетите у ребенка. Он составил десять советов для родителей детей-малоежек.

Не стоит постоянно рассказывать ребенку, как важно и полезно есть - это противоественно. Никогда не показывайте ребенку, что его желание или нежелание доедать еду важно для вас. Категорически нельзя заставлять ребенка есть при помощи шантажа, угроз, криков или поощрений. Насильно съеденная еда нормально не усваивается, поскольку желудок не выработал достаточно кислоты для пищеварения. Разрешите ребенку есть столько, сколько позволяет его аппетит, но не больше. Если малыш начал отвлекаться во время еды, отворачиваться от ложки или прямо говорить, что больше не хочет - стоит прекратить трапезу. При проблемах с аппетитом нужно сделать так, чтобы ребенок не мог сам найти еду между приемами пищи, а также следует исключить перекусы. На этапе составления меню можно спросить у ребенка, что он больше хочет. Но если ребенок после подачи еды требует заменить блюдо - уступать нельзя. Ребенок должен уважать чужой труд. Простые способы стимулировать аппетит - это уменьшить порции, увеличить интервалы между приемами пищи или сделать еду более жидкой. Сладкое притупляет чувство голода, поэтому ребенку с плохим аппетитом стоит давать сладкое только после еды. Чтобы у ребенка "проснулся" аппетит, ему нужно больше двигаться. Вряд ли малыш захочет есть, если весь день лежит в кровати. Важно убедиться, что ребенок не хочет есть, но может. Плохой аппетит не опасен, но если ребенку больно есть - нужно сразу обращаться к врачу.

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