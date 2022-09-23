Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, как закалить организм перед зимой, и почему важно регулярно проветривать комнату.

Погода в Украине всё больше портится и потепления в ближайшие дни не ожидается. Чтобы не провести осень с повышенной температурой и кашлем, нужно уже сейчас укреплять иммунитет. Известный украинский врач Евгений Комаровский дал советы украинцам о том, как укрепить организм своими усилиями.

Ранее мы писали, как снять изжогу народными средствами.

Как укрепить иммунитет перед зимой - советы Комаровского

Советы о том, как укрепить иммунитет, цитирует РБК. Терапевт предупреждает, что аптечные лекарства якобы для укрепления иммунитета совершенно не работают и тратить на них деньги не стоит.

Видео дня

По словам Комаровского, иммунная система человека - это умная и мощная машина, которая сама обучается и регулирует свои клетки. Человек может немного "помочь" иммунитету, если будет придерживаться несложных правил.

Чаще ходите пешком на свежем воздухе и увеличьте физическую активность. Регулярно пейте прохладную воду. Одевайтесь по погоде в доме и на улице. Перегреваться и мерзнуть одинаково вредно. Мойте руки с мылом, но дезинфектором пользоваться совсем необязательно. Избавьтесь от "пылесборников" в доме - больших старых ковров с густым ворсом и ненужных плюшевых игрушек. Они собирают пыль, в которой обитает много бактерий. Лечитесь только теми лекарствами, которые прописал врач. Не покупайте препараты с недоказанной эффективностью - к таковым Евгений Комаровский относит гомеопатию, иммуномодуляторы и БАДы. Не кормите ребенка, если он сам не хочет есть. Доктор Комаровский предупреждает, что насильное кормление ребенка вредит его здоровью.

Почему нужно проветривать комнату - важный совет родителям

Совет от Комаровского, которым люди часто пренебрегают, - регулярно проветривать комнату. Даже в холодную погоду комнату важно проветривать хотя бы 5 минут. Проветривание также важно при лечении больного человека.

Сухой и теплый воздух - это благодатная среда для размножения бактерий. Поэтому циркуляция свежего воздуха очень важна, пишет доктор Комаровский. Влажность в доме помимо проветривания можно поднять с помощью специального прибора - увлажнителя воздуха.

Родителям важно регулярно проветривать комнату, чтобы закалить ребенка. Такой ребенок не будет заболевать от любого сквозняка в транспорте и помещении, как это часто бывает у людей без закалки.

Вас также могут заинтересовать новости: