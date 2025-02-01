Только в США ежегодно эта болезнь уносит 52 тысячи жизней.

Американские исследователи предложили новый подход, который может помочь вылечить рак поджелудочной железы. В частности они разработали целевой метод назальной доставки, который перепрофилирует препарат WR-2721 или его еще называют амифостин, который вводят внутривенно, для того, чтобы решить проблемы в лечении такого рака, пишет Interesting Engineering.

В издании отметили, что рак поджелудочной железы является очень агрессивным. По данным Американского онкологического общества, эта болезнь ежегодно уносит около 52 тысяч жизней в США.

"Его близость к жизненно важным органам, таким как тонкий кишечник, усложняет стратегии лечения, поскольку высокодозная лучевая терапия часто приводит к тяжелым желудочно-кишечным осложнениям", - отметили в материале.

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Новое исследование ученых проводилось для того, чтобы найти метод, который защитит здоровые ткани от радиационного поражения и улучшит результаты лечения пациентов.

"Мы расширяем границы лучевой терапии, одновременно защищая здоровые ткани. Надеемся, что этот прорыв вскоре поможет пациентам, которые ранее имели ограниченные возможности лечения", - отметил Тур, который является профессором химии им. Т.Т. и В.Ф. Чао в Университете Райса.

Амифостин, о котором рассказывалось ранее, защищает окружающие здоровые ткани во время лучевой терапии опухолей, однако во время его применения есть побочные эффекты, такие как тошнота и гипотония, из-за чего врачи и пациенты его воспринимают не очень хорошо.

Однако команда Тура исследовала, что пероральный прием амифостина может избирательно защищать желудочно-кишечный тракт от радиации, минимизируя при этом побочные эффекты.

"Доклинические исследования, проведенные на мышиных моделях, продемонстрировали значительные перспективы: мыши, получавшие пероральный амифостин вместе с симулированной лучевой терапией, продемонстрировали 100% выживания через десять дней, тогда как нелеченные животные не выживали. Кроме того, сочетание амифостина со стереотаксической лучевой терапией на модели опухоли поджелудочной железы почти втрое увеличило время выживания, что свидетельствует о том, что подобные результаты у людей могут значительно улучшить прогноз для пациентов", - отметили в издании.

Такой метод употребления лекарств использует назодуоденальную трубку или таблетку со специальным покрытием, которая предназначена для перорального применения. Благодаря этому препарат обходит желудочные кислоты, эффективно доставляя амифостин в двенадцатиперстную кишку и верхний сегмент желудочно-кишечного тракта.

"Двенадцатиперстная кишка особенно уязвима во время лучевой терапии рака поджелудочной железы. Наш подход защищает этот регион, обеспечивая при этом более агрессивное лечение опухолей поджелудочной железы", - объяснил соучредитель и генеральный директор Xerient, биотехнологического стартапа, работающего с Райсом и доктором Андерсоном, Гай Ячин.

Ученые считают, что такой новый подход может значительно улучшить показатели выживаемости пациентов, которые борются с одним из самых сложных видов рака.

Другие исследования ученых

Ранее ученые выяснили, что употребление красного мяса угрожает не только сердцу, но и мозгу. Однако, по словам исследователей, риск можно существенно снизить, внося простые изменения в повседневный рацион.

Также исследование показало, что кофе может увеличить продолжительность жизни, но нужно пить его в определенное время дня. Оказалось, что люди, которые пьют кофе утром, получают преимущества для здоровья, которых не наблюдается у тех, кто пьет его позже в течение дня.

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