Исследование установило, что любители утреннего кофе реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Употребление кофе неоднократно связывали с улучшением здоровья сердца и продлением жизни. Но польза от употребления кофе может зависеть от того, когда вы его пьете. Как пишет CNN, согласно новому исследованию, опубликованному в European Heart Journal, люди, которые пьют кофе по утрам, получают преимущества для здоровья, которые не наблюдаются у тех, кто пьет его позже в течение дня.

Как проводилось исследование

Авторы изучили данные о питании и здоровье 40 725 взрослых в возрасте 18 лет и старше из Национального исследования здоровья и питания, проводившегося с 1999 по 2018 год. В исследование был включен кофе с кофеином и без кофеина.

Исследователи выделили две модели времени потребления: утром и в течение всего дня. К концу среднего периода наблюдения, длившегося почти 10 лет, было зарегистрировано 4 295 смертей от всех причин, 1 268 - от сердечно-сосудистых заболеваний и 934 - от рака.

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Какими были результаты

Анализ показал, что любители утреннего кофе на 16% реже умирали от любых причин и на 31 % реже - от сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с теми, кто не употреблял кофе. При этом у тех, кто был склонен пить кофе в течение всего дня, преимущества для здоровья сердца не сохранялись и риск смертности не снижался.

Эти результаты сохранялись даже после того, как авторы учитывали такие факторы, как продолжительность сна, возраст, раса, этническая принадлежность, пол, доход семьи, образование, уровень физической активности, оценка рациона питания, а также состояние здоровья, такое как диабет, гипертония и высокий уровень холестерина.

Согласно результатам исследования, риск смерти у любителей утреннего кофе был ниже независимо от того, пили ли они кофе умеренно, по две-три чашки в день, или же употребляли больше. При этом польза для здоровья была меньше у тех, кто выпивал всего одну чашку утром.

Ранее исследование UK Biobank 2022 года показало, что люди, выпивающие до трех чашек кофе в день, имеют более здоровое сердце, чем те, кто обходится без кофе.

Также диетологи рассказали, вредно ли пить кофе натощак. Употребление кофе приносит много пользы для желудочно-кишечного тракта, однако влияет на кислотность желудка, и некоторые люди могут из-за этого столкнуться с проблемами.

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