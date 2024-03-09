41-летний мужчина по имени Бен Тротман был единственным, кто согласился испытать на себе новейшее лечение.

В Великобритании 41-летний мужчина по имени Бен Тротман одолел агрессивную форму рака благодаря экспериментальному лечению.

Врачи диагностировали у Тротмана глиобластому в октябре 2022 года и дали ему 9 месяцев жизни, пишет The Times. Издание напомнило, что такую форму рака еще с начала 2000-х лечат лучевой или химиотерапией, а затем проводят операцию, чтобы вырезать большую часть опухоли.

Иногда после такого лечения у пациентов была ремиссия, однако в основном болезнь возвращалась и быстро убивала человека. А иногда опухоль могла вдвое увеличиться всего за семь недель после лечения.

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Врач Пол Малхолланд предложил пациентам перед стандартным курсом лечения пройти курс иммунотерапии. Этот метод активизирует защитные функции организма и усиливает его борьбу с раковыми клетками.

Единственным добровольцем оказался Бен Тротман. После применения экспериментальной схемы в его мозге не обнаружили опухоли. Малхолланд заявил, что иммунная система мужчины самостоятельно уничтожила болезнь.

Тротман начал стандартное лечение в январе 2023 года, а сейчас проходит ежемесячную химиотерапию.

Ученый убежден, что результаты этого эксперимента помогут изобрести эффективное лекарство не только от глиобластомы, но и других агрессивных видов рака, которые в настоящее время не поддаются лечению.

Что такое глиобластома

Глиобластома - это агрессивный вид рака. Во врачебной практике известны лишь 5% случаев, когда пациенты прожили пять лет после лечения. За это опухоль называют "тихой убийцей".

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