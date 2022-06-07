Летом стоит быть более внимательным, находясь долгое время на солнце. Ведь солнечные лучи могут быть не только полезны для нас в качестве источника витамина D, но и принести серьезные последствия для нашего здоровья.
В частости, как отметил британский трихолог Сэм Синкир, основатель и руководитель клиники лечения и ухода за кожей и волосами Este Medical Group, использование достаточного количества солнцезащитного крема, блокирующего вредные лучи, должно стать важной частью нашей повседневной жизни круглый год, пишет Express.
"Мы должны делать все возможное, чтобы в первую очередь избежать рака кожи. Использование достаточного количества солнцезащитного крема, блокирующего вредные лучи UVA и UVB, должно стать важной частью нашей повседневной жизни круглый год, а не только в солнечную погоду", - отмечает медик.
По его словам, раннее обнаружение рака кожи может значительно повысить шансы на его эффективное лечение. Поэтому очень важно знать неочевидные симптомы, на которые следует обращать внимание в первую очередь.
Ранние признаки рака кожи
- Изменения внешнего вида и текстуры родинок
У многих из нас есть родинки. Они, как правило, безвредны, но могут быть и местом для развития меланомы. Важно регулярно проверять свою кожу на предмет любых изменений. Медики советуют использовать метод АГЦДИ - асимметрия, граница, цвет, диаметр и изменения.
Если заметите какие-либо перемены в этих характеристиках, срочно обратитесь за советом к своему терапевту.
- Изменения ногтей на ногах и руках
Рак кожи может развиться на любом участке тела. Поэтому так же важно следить и за ногтями на руках и ногах. Меланомы могут проявляться в виде темных пятен или полос под ногтями, а кожа вокруг ногтя также может стать темнее. Небольшая шишка или узелок под ногтем или расщепление ногтя тоже могут быть настораживающими факторами.
- Постоянный зуд
Если зуд не проходит в одной определенной области, это может быть признаком рака кожи, особенно если присутствуют другие признаки: ссыпь, покраснение и тп. Эти симптомы легко можно принять за укус насекомого, но важно внимательно следить за ними.
- Нарушение зрения
Обычно меланомы появляются на коже, но они также могут развиваться в глазах и вызывать изменения в зрении. Глазную меланому может быть трудно заметить пока она не станет действительно запущенной. Стоит обратить внимание на ухудшение зрения, обесцвеченные пятна и увеличение количества мушек - нечетких линий, которые могут возникать в поле зрения.
- Чешуйчатые пятна
Стойкие шелушащиеся пятна иногда могут быть симптомом рака кожи. Если регулярное увлажнение не решает проблему, нужно обратиться за помощью к врачу.