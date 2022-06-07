Как и все проблемы со здоровьем, профилактика рака кожи более благоприятна, чем лечение, отмечают медики.

Летом стоит быть более внимательным, находясь долгое время на солнце. Ведь солнечные лучи могут быть не только полезны для нас в качестве источника витамина D, но и принести серьезные последствия для нашего здоровья.

В частости, как отметил британский трихолог Сэм Синкир, основатель и руководитель клиники лечения и ухода за кожей и волосами Este Medical Group, использование достаточного количества солнцезащитного крема, блокирующего вредные лучи, должно стать важной частью нашей повседневной жизни круглый год, пишет Express.

"Мы должны делать все возможное, чтобы в первую очередь избежать рака кожи. Использование достаточного количества солнцезащитного крема, блокирующего вредные лучи UVA и UVB, должно стать важной частью нашей повседневной жизни круглый год, а не только в солнечную погоду", - отмечает медик.

По его словам, раннее обнаружение рака кожи может значительно повысить шансы на его эффективное лечение. Поэтому очень важно знать неочевидные симптомы, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

Ранние признаки рака кожи

Изменения внешнего вида и текстуры родинок

У многих из нас есть родинки. Они, как правило, безвредны, но могут быть и местом для развития меланомы. Важно регулярно проверять свою кожу на предмет любых изменений. Медики советуют использовать метод АГЦДИ - асимметрия, граница, цвет, диаметр и изменения.

Если заметите какие-либо перемены в этих характеристиках, срочно обратитесь за советом к своему терапевту.

Изменения ногтей на ногах и руках

Рак кожи может развиться на любом участке тела. Поэтому так же важно следить и за ногтями на руках и ногах. Меланомы могут проявляться в виде темных пятен или полос под ногтями, а кожа вокруг ногтя также может стать темнее. Небольшая шишка или узелок под ногтем или расщепление ногтя тоже могут быть настораживающими факторами.

Постоянный зуд

Если зуд не проходит в одной определенной области, это может быть признаком рака кожи, особенно если присутствуют другие признаки: ссыпь, покраснение и тп. Эти симптомы легко можно принять за укус насекомого, но важно внимательно следить за ними.

Нарушение зрения

Обычно меланомы появляются на коже, но они также могут развиваться в глазах и вызывать изменения в зрении. Глазную меланому может быть трудно заметить пока она не станет действительно запущенной. Стоит обратить внимание на ухудшение зрения, обесцвеченные пятна и увеличение количества мушек - нечетких линий, которые могут возникать в поле зрения.

Чешуйчатые пятна

Стойкие шелушащиеся пятна иногда могут быть симптомом рака кожи. Если регулярное увлажнение не решает проблему, нужно обратиться за помощью к врачу.

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