Пребывание на солнце жизненно важно для детей

Стоит ли маленьким детям загорать? Об этом рассказывает врач-педиатр Наталья Ботвинникова:

"Многие родители из страха рака кожи и ожогов полностью лишают детей солнца. В том числе, на отдыхе в южных странах. В Европе даже появились случаи рахита. Пребывание маленьких детей на солнце, действительно, должно быть ограничено, но не до полного его лишения. Ведь солнце является основным источником витамина D, который вырабатывается у нас в коже под воздействием солнечных лучей, и недостаток его вызывает рахит, пишет meddaily.ru.

До трех лет пребывание детишек под прямыми солнечными лучами в летнее время или на юге строго противопоказано из-за большого риска возникновения ожогов и обезвоживания. Показаны только рассеянные солнечные лучи до 11:00 утра и после 16:00, обязательно с применением солнцезащитных кремов.

Для более старшей возрастной группы желательны те же временные рамки. В другие сезоны пребывание на солнце и свежем воздухе обязательно от 2 до 4 часов в день. Кроме того, с целью профилактики рахита родителям независимо от сезона нужно обязательно давать ребенку до двух лет витамин D".