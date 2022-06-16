Медики Черниговщины выразили благодарность за продовольственные товары, полученные от SOCAR Energy Ukraine.

Работники экстренной медицины Черниговщины получили гуманитарную помощь от SOCAR. Медики выразили благодарность за продовольственные товары, полученные от SOCAR Energy Ukraine по случаю профессионального праздника.

Об этом сообщается на странице областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черниговского областного совета в Facebook

"Все наши медики проявляют незаурядное мужество и героизм, спасая жизни граждан, которые пострадали от пуль и снарядов российских оккупантов. Мы не только в войну, а и ежедневно несем свой медицинский фронт, но теперь особенно. Каждая бригада "экстренки" от севера до юга и от запада до востока нашей страны – делают все возможное для спасения жизни украинцев. Поэтому внимание и поддержка сегодня важны как никогда", - отметил Игорь Даниленко, руководитель Черниговского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Эльчин Мамедов, генеральный директор SOCAR Energy Ukraine, отметил, что компания SOCAR передала медикам пищевые продукты и напитки. Кроме того, "SOCAR Благо" вместе с Благотворительным фондом "Твоя опора" инициировали благотворительный проект "HELP UKRAINE! NO WAR!". Целью проекта является медицинская и гуманитарная помощь больницам для нужд раненых, детей, мирных жителей. В его рамках уже собрано почти 265 тысяч гривень.

"Также начиная с февраля машины спецтранспорта на АЗК SOCAR получили около 150 тыс. тонн горючего и мы продолжаем их заправлять", - добавил Мамедов.