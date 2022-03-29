Среди причин возможного подорожания лекарств – колебания курса валют и инфляция.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий предупреждает о возможном повышении цен на медпрепараты вследствие колебания курса валют и инфляции.

Об этом он написал в Facebook.

"Украинская фармацевтическая промышленность зависима от импорта: около 90% действующих веществ для медпрепаратов закупаются за рубежом. На стоимость лекарств влияют колебания курса валют и инфляция", – отметил Радуцкий.

В то же время, по его словам, значительного подорожания препаратов в ближайшее время не ожидается. Возможно незначительное колебание цен, что напрямую связано с инфляцией.

Также Радуцкий отметил, что аптечные сети нуждаются в кредитовании от правительства для закупки медпрепаратов.

Так, в условиях войны дистрибьюторы требуют предоплату за лекарства, аптечным сетям нужны оборотные средства, а для этого – кредитование.

Радуцкий напомнил, что неделю назад правительство утвердило кредитование аграриев под 0% для посевной кампании и отметил, что нужно ввести механизмы поддержки и аптечных сетей, которые продолжают работать во время войны.

Также он напомнил, что в первые дни войны в результате эвакуации значительного количества работников аптек в Западную Украину сложилась ситуация, когда в аптечных сетях не было кому работать. В частности, в Киеве из 1,7 тыс. аптек были открыты лишь 200.

Чтобы исправить ситуацию, правительство разрешило привлекать к работе в аптеках студентов медицинских и фармацевтических специальностей, работать в аптеках возле дома. Сейчас в столице работает 500-600 аптек, всего по стране из 27 тыс. аптек работают около 12 тыс.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о последствиях атак РФ на систему здравоохранения Украины.