В Китае от этого типа гриппа умерла женщина, ВОЗ подтвердила инцидент.

В Китае зарегистрировали первую смерть от птичьего гриппа H3N8. Об этом сообщает Sky News.

Всемирная организайия здравоохранения сообщила, что женщина в Китае стала первым человеком, умершим от птичьего гриппа, который редко встречается у людей.

В органе здравоохранения заявили, что риск распространения вируса среди людей на национальном, региональном или международном уровнях "считается низким".

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Как распространяется птичий грип H3N8

По данным ВОЗ, 56-летняя женщина из южной провинции Гуандун стала третьим известным человеком, инфицированным птичьим гриппом подтипа H3N8.

Хотя H3N8 редко встречается у людей, им часто болеют птицы и даже некоторые млекопитающие.

Образцы, взятые на рынке продуктов питания, который посетила женщина накануне болезни, дали положительный результат на грипп A(H3). Это могло быть источником заболевания, заявили в ВОЗ.

"Исходя из имеющейся информации, похоже, что этот вирус не обладает способностью легко передаваться от человека к человеку, и поэтому риск его распространения среди людей на национальном, региональном и международном уровнях считается низким", - сообщили в ВОЗ.

Как сообщается, других случаев среди близких контактов инфицированной женщины выявлено не было.

Птичий грип H3N8 в мире

Все случаи H3N8 были зарегистрированы в Китае, причем первые два случая были зарегистрированы в прошлом году. Отмечается, что никаких подробностей о смерти женщины китайские врачи не предоставили.

По словам ВОЗ, у погибшей было несколько основных заболеваний, а также контакт с живой птицей.

Как сообщается, подобные заболевания распространены в Китае, где вирусы птичьего гриппа постоянно циркулируют среди огромных популяций домашних и диких птиц.

Мониторинг всех вирусов птичьего гриппа важен, учитывая их способность развиваться и вызывать пандемии.

Птичий грипп - ВОЗ предупредила об опасности

В ВОЗ предупреждают, что птичий грипп у норок, выдр и морских котиков "нужно тщательно отслеживать", и приготовиться к изменению уровня риска для людей в сторону повышения.

По словам медиков, риск для людей пока остается низким, однако ВОЗ все же призвала страны усилить эпиднадзор.

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