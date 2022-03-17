Несколько простых упражнений могут помочь преодолеть панику.

Семейный и детский психологин Светлана Ройз дала несколько полезных советов, как преодолеть панику в условиях войны.

Об этом говорится в Telegram-канале "Психологическая поддержка".

На самом деле, несколько простых упражнений могут помочь преодолеть панику.

Гримасы. Представьте, что вы хотите кого-то напугать, а еще постарайтесь издать странный звук. Это упражнение значительно серьезнее, чем кажется. Она не только для того, чтобы вы рассмеялись. Когда двигаем глазами и привлекаем мимику, мы влияем на черепно-мозговые нервы, которые помогают вернуть спокойствие. Охлаждаем напряженность нашей парасимпатической системы. Упражнение очень понравится детям.

Представьте, что вы хотите кого-то напугать, а еще постарайтесь издать странный звук. Это упражнение значительно серьезнее, чем кажется. Она не только для того, чтобы вы рассмеялись. Когда двигаем глазами и привлекаем мимику, мы влияем на черепно-мозговые нервы, которые помогают вернуть спокойствие. Охлаждаем напряженность нашей парасимпатической системы. Упражнение очень понравится детям. Кондиционер перегруженной нервной системы. Подуйте на большой палец руки. А теперь представьте, что вы дуете на свечу: короткий вдох, а потом выдох. В состоянии стресса нам часто перехватывает дыхание. Выдохи надо делать чаще, чем вдохи. Если у вас дети, которые волнуются, а у вас есть мыльные пузыри, это прекрасно работает. Дуть на свечи, шарики, мыльные шарики – все помогает.

Подуйте на большой палец руки. А теперь представьте, что вы дуете на свечу: короткий вдох, а потом выдох. В состоянии стресса нам часто перехватывает дыхание. Выдохи надо делать чаще, чем вдохи. Если у вас дети, которые волнуются, а у вас есть мыльные пузыри, это прекрасно работает. Дуть на свечи, шарики, мыльные шарики – все помогает. Глаза в разные стороны. Двигайте глазами в разные стороны: посмотрите вверх, вниз, прямо, а затем медленно направо до упора и задержите взгляд. Затем снова: вперед, налево и задержитесь в крайней точке. Тогда – снова прямо. Это упражнение привлекает "блуждающий нерв", чтобы мы расслабились. Детям можно чем-то шелестеть, чтобы они на это смотрели и переводили взгляд.

Двигайте глазами в разные стороны: посмотрите вверх, вниз, прямо, а затем медленно направо до упора и задержите взгляд. Затем снова: вперед, налево и задержитесь в крайней точке. Тогда – снова прямо. Это упражнение привлекает "блуждающий нерв", чтобы мы расслабились. Детям можно чем-то шелестеть, чтобы они на это смотрели и переводили взгляд. Язык-уборщик. Корешок языка связан с частью нервной системы, которая также отвечает за успокоение. Высуньте язык по направлению грудной клетки, а затем сделайте языковую гимнастику. Представьте, что ваш язык убирает потолок, затем – стены и пол. Имитируйте полоскание горла.

Корешок языка связан с частью нервной системы, которая также отвечает за успокоение. Высуньте язык по направлению грудной клетки, а затем сделайте языковую гимнастику. Представьте, что ваш язык убирает потолок, затем – стены и пол. Имитируйте полоскание горла. Я – океан. Представьте, что вы мгновенно вырастаете размером в океан. Огромными как солнечный луч или самая высокая гора, становитесь очень высокими и широкими по горизонтали и вертикали. Почувствуйте, что за вами – сила вашего рода, страны, военных, опыта. Почувствуйте, какое состояние приходит. Будет классно поставить на заставку телефона фото океана. У нас есть выбор. Можем чувствовать себя маленькими стаканами воды, чего от нас ждут враги, а можем – огромными океанами. Которые могут вместить в себя всю тяжесть времени, с которой мы столкнулись.

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