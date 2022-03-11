Первое, что нам нужно для того, чтобы не "выгореть" – это упоминание о мирном времени, песни, цветы, все, что объединяет нас с миром.

Психолог Светлана Ройз рассказала, почему в условиях войны надо особенно бережно относиться к своему психологическому состоянию.

Об этом она заявила в эфире "Сниданок. Онлайн".

"Первое, что нам нужно для того, чтобы не "выгореть" – это упоминание о мирном времени, песни, цветы, все, что объединяет нас с миром. Это все профилактика выгорания. Почему сейчас особенно надо заботиться о себе? Переживание стресса имеет разные этапы. У нас был этап активизации, адаптации, в состоянии острого стресса мы не замечаем усталости. Все резервы нацелены на выживание. В таком состоянии мы не чувствуем, что нам нужно в туалет, спать или есть. И сами тогда мы устаем. И надо не допустить этого, поскольку это будет влиять на психологическое состояние и на то, сможем ли мы в таком состоянии оказать помощь другим", – сказала Ройз.

Первое, что рекомендовала специалистка – это информационный детокс. Не перенасыщать себя негативными новостями и не репостить кадры событий, на которые невозможно смотреть без чувств. Надо больше отдыхать, при возможности, поддерживать контакты со старыми друзьями и знакомыми, и не забывать про те вещи, которые могут поднять настроение и уровень юмора.

"Не забывайте – надо культивировать мечты о будущем. Жизнь обязательно продолжится, а мы должны задуматься, чем мы будем заниматься в первую очередь, когда закончится война. У нас должны быть силы, чтобы отстроить Украину", – подытожила Светлана Ройз.

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