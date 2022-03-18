Во время войны растет недоверие, обостряется страх и развивается подозрительность.

Психотерапевтка Анастасия Свердел рассказала, что делать, если в условиях войны вы чувствуете рост недоверия и подозрительности.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

"Во время войны растет недоверие, обостряется страх и развивается подозрительность. И в таких условиях это является естественной и нормальной реакцией нашей нервной системы. Адаптация к новым более опасным реалиям – это залог выживания", – отмечает психотерапевт.

Как справиться с кризисом доверия во время войны:

Каждая эмоция, которая неконтролируемо появляется в нашем теле – имеет важную функцию. Ни одно чувство не возникает на пустом месте. Во время войны реальность такова, что доверять становится труднее. Те из нас, кто имеют опыт пребывания под обстрелами, в бомбоубежищах, других критических ситуациях, развили чувство недоверия, которое в определенный момент, возможно, сохранило жизнь. Те, кто находится в относительно безопасной атмосфере, все равно ощутили на себе негативное влияние войны со всей ее нестабильностью и также в определенной степени взрастили свое недоверие к привычному миру. В каждом случае это является адекватным ответом нашей психики на данную реальность.

Те из нас, кто имеют опыт пребывания под обстрелами, в бомбоубежищах, других критических ситуациях, развили чувство недоверия, которое в определенный момент, возможно, сохранило жизнь. Те, кто находится в относительно безопасной атмосфере, все равно ощутили на себе негативное влияние войны со всей ее нестабильностью и также в определенной степени взрастили свое недоверие к привычному миру. В каждом случае это является адекватным ответом нашей психики на данную реальность. Недоверие и подозрительность – это попытка вернуть себе контроль над ситуацией. И здесь надо разделять вещи, над которыми вы можете иметь контроль и те, которые находятся за пределами вашего контроля. Недоверие, страх и подозрительность необходимы тогда, когда помогают сохранять собственную жизнь и жизнь других людей. Установление контроля над своими действиями в стрессовой ситуации является жизненной необходимостью. Недоверие позволяет не полагаться на случай, а принимать необходимые решения. Страх идентифицирует опасность и помогает ее избежать. Подозрительность фокусируется на потенциально разрушительных вещах. Но постоянное пребывание в режиме повышенного тонуса истощает нервную систему. Поэтому нужно давать себе восстанавливаться при первой возможности, меняться с другими людьми и разделять с ними ответственность.

И здесь надо разделять вещи, над которыми вы можете иметь контроль и те, которые находятся за пределами вашего контроля. Недоверие, страх и подозрительность необходимы тогда, когда помогают сохранять собственную жизнь и жизнь других людей. Установление контроля над своими действиями в стрессовой ситуации является жизненной необходимостью. Недоверие позволяет не полагаться на случай, а принимать необходимые решения. Страх идентифицирует опасность и помогает ее избежать. Подозрительность фокусируется на потенциально разрушительных вещах. Но постоянное пребывание в режиме повышенного тонуса истощает нервную систему. Поэтому нужно давать себе восстанавливаться при первой возможности, меняться с другими людьми и разделять с ними ответственность. Вместе с тем объективно невозможно все держать под постоянным контролем. Большая часть нашего контроля – это иллюзия. Именно поэтому уместным иногда будет совет отпустить ситуацию и довериться естественному течению вещей. Как бы это ни было обидно, но боль, кризисы и катастрофы – также бывают частью жизни. Не зависимо от того как мы будем относиться к окружающему миру – с доверием или недоверием, он все равно будет оставаться таким, каким есть. Мировые процессы – это нечто гораздо большее, чем каждый из нас. Именно осознание того, что иногда мы бессильны что-либо изменить, позволяет расслабиться и наполниться большим доверием к процессам, которые происходили задолго до нашего существования и будут после нашей смерти.

Как бы это ни было обидно, но боль, кризисы и катастрофы – также бывают частью жизни. Не зависимо от того как мы будем относиться к окружающему миру – с доверием или недоверием, он все равно будет оставаться таким, каким есть. Мировые процессы – это нечто гораздо большее, чем каждый из нас. Именно осознание того, что иногда мы бессильны что-либо изменить, позволяет расслабиться и наполниться большим доверием к процессам, которые происходили задолго до нашего существования и будут после нашей смерти. Невозможно силой заставить себя или кого-то доверять. Но можно сознательно сделать этот выбор. Доверие к себе и своему народу значительно укрепляет чувство опоры и укрепляет психику. Доверие нашим Вооруженным Силам Украины, руководителям и всей украинской нации позволяет почувствовать надежный фундамент, на который каждый из нас может опираться. Если лечь на поверхность воды и довериться, то вода будет поддерживать. Так же доверившись можно почувствовать поддержку всей Украины. За каждыми из нас стоит наш малый и большой род, благодаря которому мы появились на свет и которому можно доверять. При этом не забывать, что мы сами являемся лично ответственными за свою жизнь и жизнь своих детей, а от наших конкретных личных решений, поступков и выборов тоже много зависит.

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