Как называется простуда на губах и что категорически нельзя делать, если обнаружили у себя - читайте в материале.

Хоть раз в жизни каждый человек успел "подхватить" герпес. И нет, мы не говорим о страшной болезни - этот вирус вызывает простуду на губах. Выглядит она как маленькая язвочка или пузырь на коже. УНИАН расскажет, передается ли простуда на губах при поцелуе и как быстро вылечить такой недуг.

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От чего появляется простуда на губах - причины и симптомы

Вирусом простого герпеса (по народному - простудой на губах) заражено огромное количество взрослых людей. Инфекция передается через поцелуи, оральный секс, общие предметы быта - полотенца, чашки, зубные щетки.

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Герпес живет в организме постоянно, никак себя не проявляя, но если начинается обострение, то вирус активизируется и вызывает неприятные ощущения. Причиной такой ситуации могут стать разные факторы:

рецидив хронических инфекций или ОРВИ;

травмы кожных покровов;

гормональная перестройка;

сильный стресс;

изменения в состоянии иммунной системы;

переутомление;

переохлаждение или, наоборот, долгое нахождение под солнцем.

Сначала вы почувствуете, что кожа начинает чесаться и слегка покалывать. Затем снаружи образуется пузырек или несколько - они будут болеть и зудеть. Пройдет несколько дней, прежде чем они лопнут и покроются корочкой. Еще через 5-7 дней исчезнут совсем. В общей сложности, от момента появления герпеса до полного заживления проходит 21 день.

Чем опасна простуда на губах - важные нюансы

Простой герпес не опасен - он обостряется и проходит безболезненно, но, при неправильном лечении, может привести к осложнениям. Среди них:

инфицирование пальцев герпесом - если зараженные руки облизывать;

проблемы со зрением - если тереть руками глаза, на них появятся рубцы;

распространение на другие кожные покровы - особенно опасно для болеющих дерматитом.

Герпес - неприятная болезнь, так как язвочки на губах мешают есть, пить, а также постоянно болят и чешутся. Если в открытую ранку попадет инфекция, то может возникнуть заражение - а это уже совсем другая, более печальная, история.

Появилась простуда на губах - чем лечить можно и нельзя

Для того, чтобы герпес прошел без последствий, обращайтесь к проверенным средствам. В лечении простуды на губах помогут:

противовоспалительные мази;

кремы или мази с анестетиками;

обезболивающие препараты.

Самолечением лучше не заниматься, а сразу обращаться к терапевту - врач сможет понять причину и стадию болезни, а затем предложить наиболее эффективный способ избавления от проблемы. Вам рекомендуется во время присутствия герпеса на губах не есть соленое, кислое и острое, не целоваться, не заниматься оральным сексом и пользоваться индивидуальной посудой. Разрешено увлажнять губы кремом, чтобы они вместе с язвочками не пересыхали.

Запрещено лечить герпес йодом и спиртом - от прижигания простуда быстрее не пройдет, а вы усугубите ситуацию. Сдирать ногтями "болячку" тоже нельзя, как и красить губы, иначе рискуете занести инфекцию.

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