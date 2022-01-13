Ученых заинтересовало, почему одни люди способны противостоять коронавирусной инфекции, несмотря на длительное воздействие, а другие легко заражаются.

Согласно новому исследованию, проведенному Имперским колледжем Лондона, обычная простуда может обеспечить определенную защиту от коронавируса и помочь разработать универсальную вакцину от всех будущих вариантов COVID-19.

Ученых заинтересовало, почему одни люди способны противостоять коронавирусной инфекции, несмотря на длительное воздействие, а другие легко заражаются. Исследователи решили проверить теорию о том, что тип лейкоцитов, Т-клеток, вырабатываемый человеческим организмом для борьбы с простудой, может обеспечить некоторую защиту, сообщает Би-би-си.

"Предыдущее заражение простудными коронавирусами (это дальние родственники SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19) может вырабатывать Т-клетки, которые будут способны перекрестно распознавать, а затем атаковать вирус SARS-CoV-2. Эту теорию мы и решили проверить", - рассказал один из авторов доклада Аджит Лалвани, заведующий кафедрой инфекционных заболеваний в Имперском колледже Лондона.

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Исследование началось в сентябре 2020 года, до программ массовой вакцинации. Ученые взяли образцы крови 52 человек, которые жили в том же доме, что и человек, инфицированный вирусом SARS-CoV-2. Отбор проб проводился сразу после подтверждения диагноза COVID-19. Ровно половина опрошенных заразилась коронавирусом, а остальные - нет.

"Люди, у которых уже были Т-клетки, вызванные коронавирусом простуды и которые могли распознавать и атаковать SARS-CoV-2, не заразились", - сказал Лалвани.

Современные вакцины против коронавируса предназначены для запуска иммунного ответа, нацеленного на шиповидные белки на поверхности вируса. Однако эти шипы легко мутируют, снижая таким образом эффективность вакцины.

Т-клетки, напротив, работают против белков в ядре вируса, которые мутируют гораздо медленнее. "Полученные нами результаты дают основу для производства универсальной вакцины, индуцирующей Т-клетки, для защиты людей от нынешних и всех будущих вариантов COVID-19", - считает Аджит Лалвани.

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