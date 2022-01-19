За средства программы можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые товары, реализуемые в аптеке.

С 24 января украинцы старше 60 лет смогут потратить 1000 грн, полученные в рамках программы "еПоддержка" за вакцинацию от COVID-19, на приобретение лекарств в аптеках.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Правительство предоставило возможность людям в возрасте от 60 лет направить средства за получение базового курса прививок от коронавирусной болезни на приобретение лекарств. Именно эта возрастная категория является группой риска и имеет сопутствующие хронические заболевания, которые требуют приобретения дополнительных лекарственных средств. Теперь их можно приобрести за счет средств "еПоддержки", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украинцы в возрасте 60+ смогут приобрести за средства программы "еПоддержка" лекарства в аптечных учреждениях и интернет-аптеках. Купить можно будет любые лекарственные средства, разрешенные для применения в Украине, как по рецепту врача, так и без него.

По информации Министерства экономики, банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно он оформил карточку – неважно, главное, чтобы на момент покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет.

За средства программы можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые товары, реализуемые в аптеке. Например, нельзя будет купить препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки, а также косметические средства или медицинские приборы, такие как аппараты для измерения давления, ингаляторы и тому подобное.

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Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

Сегодня, 19 января, правительство расширило перечень направлений, на которые можно тратить 1 тысячу гривен в рамках программы "еПоддержка", предоставив возможность вакцинированным украинцам в возрасте от 60 лет приобрести за эти средства лекарственные препараты.

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