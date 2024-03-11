Диетологи советуют непременно включить эту пищу в рацион.

То, что ест человек влияет на функцию его мозга, в том числе на способность предотвращать болезнь Альцгеймера, и есть определенные продукты, такие как семена подсолнечника и цельнозерновые продукты, которые приносят большую пользу.

Есть один продукт, который, по словам доктора Умы Найду, диетолога из Гарварда, и нейробиолога Лизы Дженовой, является ключом к здоровому мозгу, пишет CNBC.

Итак, еда № 1 для здоровья мозга: зеленые листовые овощи.

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Некоторые из зеленых листовых овощей, которые вы можете добавлять в рацион:

капуста

шпинат

салаты

швейцарский мангольд

бок чой

зелень горчицы

Причины, по которым диета, богатая листовой зеленью, полезна для вашего мозга:

1. Богаты витаминами группы B.

Согласно исследованию Медицинской школы Университета штата Уэйн, такие состояния, как депрессия и деменция, часто связаны с дефицитом витамина B.

Зеленолистные овощи являются источником витамина B9, рассказала Найду. Этот витамин, также известный как фолат, является "ключевым витамином для поддержания здоровья мозга и нервной системы, оптимальной функции нейромедиаторов и сбалансированного психологического здоровья", - сказала она.

2. Богаты питательными веществами, улучшающими работу мозга

Зеленые листовые овощи также полны того, что Дженова называет "питательными веществами, улучшающими работу мозга", включая фолиевую кислоту, лютеин и бета-каротин.

Лютеин связан с улучшением функций и структуры мозга у пожилых людей. А прием добавок с бета-каротином может улучшить "вербальную и когнитивную память".

3. Полны клетчатки

Исследование показало, что увеличение потребления пищевых волокон связано с меньшим риском развития депрессии. Найду отметила, что листовая зелень просто богата клетчаткой.

Другие новости о здоровье мозга

Для общего здоровья питание мозга является важнейшим аспектом, который часто упускают из виду. Мозг, являющийся эпицентром когнитивных функций, эмоций и жизненной силы, требует особого внимания и заботы. Как рассказала врач-диетолог Экта Сингхвал, поддержание оптимального здоровья мозга предполагает включение сбалансированной и богатой питательными веществами диеты.

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