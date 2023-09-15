Около 2,2 млрд человек во всем мире имеют нарушения зрения, причем у половины из них проблемы можно было бы предотвратить при своевременном обследовании.

Исследования предсказывают, что к 2050 году близорукостью будут страдать 4,7 млрд – почти половина (49,8%) населения мира.

Кроме того, в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о зрении предсказывается резкое увеличение потребности в уходе за глазами в ближайшем будущем. В документе отмечается, что по меньшей мере 2,2 млрд человек во всем мире имеют нарушения зрения, причем у половины из них проблемы можно было бы предотвратить, пишет Independent.

"Некоторые люди не уделяют здоровью глаз надлежащего внимания и пропускают ежегодные проверки зрения, которые играют решающую роль в выявлении таких заболеваний, как катаракта, глаукома и возрастная дегенерация желтого пятна", - рассказал офтальмолог Йорн Слот Йоргенсен.

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Специалист отметил, что пандемия коронавируса также сыграла роль в ухудшении проблем со зрением, в частности, в увеличении близорукости. "С переходом на удаленную работу люди стали проводить больше времени перед экранами для работы и отдыха", - констатировал он.

Йоргенсен, а также консультант-офтальмолог и глазной хирург в Центральной больнице Миддлсакса Эвелин Менас назвали семь способов, которыми люди могут повредить зрение, даже не осознавая этого.

1. Менас отметила, что зрение нужно проверять каждые два года, а при потребности чаще. Йоргенсен добавил, что ранее выявление таких заболеваний как глаукома, диабетическая ретинопатия и дегенерация желтого пятна, имеют решающее значение для эффективного лечения и сохранения зрения.

2. По словам Йоргенсена, широкое использование цифровых устройств, таких как ноутбуки, планшеты и смартфоны, привело к увеличению времени использования экрана как для работы, так и для отдыха. "Это может привести к цифровому перенапряжению глаз, которое характеризуется такими симптомами, как сухость глаз, головные боли и помутнение зрения", - объяснил специалист.

"Желательно снимать цифровое напряжение глаз, используя правило 20-20-20", - посоветовала Менас. Это означает, что каждые 20 минут нужно смотреть на что-то на расстоянии 20 футов в течение 20 секунд.

3. Йоргенсен отметил, что отказ от ношения солнцезащитных очков может привести к вредному воздействию ультрафиолетового излучения, что может способствовать таким заболеваниям, как катаракта и возрастная дегенерация желтого пятна. "Защита глаз от ультрафиолетовых лучей в солнечную погоду необходима для сохранения здоровья глаз в долгосрочной перспективе", - пояснил он. Менас добавила, что воздействие ультрафиолета может также увеличить развитие наростов на поверхности глаз, называемых птеригией, и предупреждает: "Не все солнцезащитные очки фильтруют ультрафиолетовый свет, поэтому убедитесь, что ваши очки это делают. И никогда не смотрите прямо на солнце, потому что это может вызвать солнечный ожог макулы, что может привести к необратимой потере зрения".

4. Здоровое, сбалансированное питание может помочь снизить риск развития заболеваний глаз. Менас объяснила, что макула – часть сетчатки, которая обрабатывает то, что человек видит прямо перед собой, – содержит натуральные пигменты, такие как лютеин и зеаксантин, которые содержатся в темно-зеленых листовых овощах, таких как шпинат и капуста. "Витамины А, С и Е также полезны, поэтому съедайте не менее пяти порций фруктов и овощей в день", - посоветовала она. При этом Йоргенсен добавил, что для здоровья глаз в рацион нужно включить листовую зелень, яркие фрукты и овощи, а также источниками омега-3.

5. Если вы курильщик, отказ от курения принесет пользу не только вашему общему здоровью, но и вашим глазам, отметила Менас. "Отказ от курения - это модифицируемый фактор, который может снизить риск развития определенных заболеваний глаз, таких как катаракта".

6. Менас отметила, что широко распространено заблуждение, что ношение прописанных очков ухудшает зрение. "Это представление неверно", - подчеркнула она. "Основная причина для ношения прописанных очков - это просто то, что они вам необходимы. Если вы пренебрегаете их ношением, вы рискуете испытать головные боли", - пояснила она.

7. Йоргенсен подчеркнул, что работа или чтение при недостаточном освещении может заставить глаза работать с нагрузкой, что приведет к напряжению глаз, дискомфорту и ухудшению зрения. Он отметил, что хорошее освещение имеет жизненно важное значение для создания комфортных условий для чтения и работы.

Другие данные о зрении

Две трети украинцев имеют близорукость, а с возрастом она может привести к полной потере зрения. Статистику ухудшают и другие болезни, которые вызывают осложнения внутри глаз.

Кроме того, почти 80% украинских детей испытывают проблемы со зрением. Количество плохо видящих ежегодно увеличивается на 230-250 тыс.

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