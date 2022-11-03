УНИАН разбирался при какой температуре нужно одевать шапку взрослому, а когда ребенку, чтобы не заболеть.

Впереди зима, а значит скоро придут холода. Все мы с самого детства слышали, что нужно носить шапку, иначе можно простудить голову или просто заболеть. А о важности шапочки для ребенка знает каждая мамочка.

УНИАН разбирался, при какой температуре нужно одевать шапку взрослому, а когда ребенку, чтобы не заболеть.

Когда можно ходить без шапки

Многие задаются вопросом: "Можно ли ходить без шапки в 0 градусов?". Ведь многие не носят шапку даже при очень низких температурах.

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По мнению медиков, самая низкая температура, когда еще можно ходить без шапки, от 5 до 7 градусов мороза. Проявить такую "халатность" можно лишь в сухую погоду, когда нет ветра.

В то же время шапку стоит надеть даже при температуре выше 0, если дует ветер, а также идет снег или дождь.

При какой температуре нужно одевать шапку ребенку

Дети более уязвимы перед погодными условиями, чем взрослые. В связи с этим температура, при которой нужно им надевать шапку, значительно выше, чем для взрослых.

Педиатры считают, что шапка необходима ребенку уже при температуре от 12 градусов тепла. Правда, необходимо обращать внимание еще и на влажность – она должна быть на уровне 50-70%.

В то же время есть температурные нюансы для маленьких детей:

до 1 года шапку нужно надевать уже при температуре на улице ниже 15 градусов;

в возрасте 2-3 лет – при температуре 10 градусов;

старше 4 лет – при температуре около 3 градусов.

Нужно ли одевать шапочку на ночь новорожденному

Грудничку шапка необходима на улице при температуре ниже 14 градусов тепла. Летом головной убор необходим, чтобы защитить малыша от солнца.

Нужна ли шапка новорожденному в помещении? Ответ на этот вопрос также кроется в температурном режиме. Грудничку не нужна шапка в помещении, если температура от 15 градусов тепла и выше. Таким образом, новорожденному шапочка ночью не нужна физиологически, если соблюдается необходимая температура.

Когда нужно одевать шапку ребенку – советы доктора Комаровского

Евгений Комаровский советует надевать ребенку шапку уже при температуре 14-15 градусов. По его словам, в первую очередь необходимо ориентироваться на самочувствие.

Также обязательно надевать шапку ребенку в солнечный день при температуре выше 24 градусов.

Когда весной снимать шапку

Одним из часто задаваемых вопросов является: "Когда можно снимать шапку весной?" - как только голова начинает потеть.

При этом стоит помнить, что для организма взрослого человека самая комфортная температура на уровне 19-21 градусов.

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