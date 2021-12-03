Как сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, на СМА вообще никогда не закладывались деньги. Сейчас выделили 300 миллионов гривень.

Министерство здравоохранения закупит препараты для лечения спинально-мышечной атрофии (СМА). В госбюджете-2022 Украины на это предусмотрели 300 миллионов гривень.

Верховная Рада приняла законопроект о госбюджете 268 голосами.

"В Украине впервые будут закупать лекарства для СМАйликов за государственный бюджет", - отметили представители общественного движения "Дети мы успеем" в Facebook и поблагодарили всех, кто помог решить этот вопрос.

Активисты отметили, что лекарства будут закупать по договорам управляемого доступа, а цену закупок не разглашают.

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В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий в комментарии журналистам сказал, что впервые за 30 лет медицина получила такой "сбалансированный и повышенный бюджет".

"Впервые за такое количество лет увеличено в разы финансирование закупки лекарств для людей с орфанными заболеваниями. Даже СМА, на которую вообще никогда не закладывались деньги, - благодаря принятию закона 300 миллионов добавили", - сказал парламентарий, передает корреспондент УНИАН.

Напомним, 21 сентября Рада приняла во втором чтении законопроект № 4662 о закупке лекарств по договорам управляемого доступа. Тогда в Министерстве здравоохранения пояснили, что он предусматривает новый механизм закупки инновационных препаратов для лечения тяжелых хронических заболеваний, — страна напрямую будет договариваться с производителями, что "потенциально позволит получить более низкие цены".

СМА - это редкое генетическое заболевание, приводящее к нарушению функций нервных клеток спинного мозга и мышечной атрофии. Болезнь поражает мышцы, отвечающие за глотание, удержание головы, движение и дыхание.

Сегодня СМА поддается лечению, но для этого нужен самый дорогой в истории мировой фармакологии препарат - Zolgensma.

Это лекарство стоимостью более 2 миллионов долларов за 1 дозу два года назад одобрили в США.

Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi) – препарат первой генной терапии для лечения детей в возрасте до 2 лет со спинально-мышечной амиотрофией (СМА). Средство вводится однократно. Принцип его действия заключается в том, что он заменяет бездействующий ген SMN1 его функциональной копией.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения сообщили о планах ввести реестр больных редкими заболеваниями.

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Автор: Виктория Гордиенко