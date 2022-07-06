Почему отекают ноги летом и справиться с этой проблемой дома без лекарств - расскажет УНИАН.

Отеки ног - популярная проблема у взрослых и пожилых людей. В жару с таким недугом сталкивается много людей, поскольку наш организм для избежания перегрева расширяет сосуды. В нижних конечностях кровь медленнее проходит вверх и накапливается, из-за чего ноги отекают.

УНИАН назвал 6 способов снять отеки ног в домашних условиях. Если они вам не помогают и отек сопровождается болью - обязательно обращайтесь к ортопеду.

Поднимите ноги

Если в течение дня ноги часто отекают, попробуйте следующее упражнение: лягте на кровать или диван на спину и поднимите ступни выше тела. Ноги можно держать на весу или опереться ими на стену. В таком положении задержитесь минимум на 10 минут. Повторяйте упражнение несколько раз в день, чтобы убрать отеки с ног.

Пейте больше воды

Из-за недостаточного употребления воды сгущается кровь, что усугубляет отеки. Также недостаток воды приводит к избытку соли в организме, что тоже может привести к отекам. В жаркие дни важно выпивать не менее 2 литров воды в сутки. Приучитесь всегда носить с собой бутылку воды.

Носите удобную обувь

Если летом часто отекают ноги, то придется отложить в шкаф красивые, но неудобные и узкие туфли. В такой обуви кровообращение ног значительно ухудшается. Выбирайте удобную и практичную обувь по размеру на низком ходу. Отдавайте предпочтение моделям из натуральных тканей и с вентиляцией стопы.

Больше двигайтесь

Физическая активность заставляет мышцы ног работать и улучшает кровообращение нижних конечностей. У людей с малоподвижным образом жизни ноги отекают чаще. Поэтому отличной профилактикой отеков будут плаванье, езда на велосипеде, частые прогулки и другая физическая активность.

Контролируйте свой рацион

Соленая и острая пища может усугубить отечность, поэтому от такой еды летом лучше отказаться. Также следует пить меньше алкоголя. Некоторые продукты являются естественными мочегонными средствами и снимают отеки: это шпинат, салат, стручковая фасоль, спаржа, ананасы и лимоны.

Наденьте специальные гольфы

Наденьте компрессионные чулки или носки, чтобы уменьшить накопления жидкости в ступнях и лодыжках. Такие чулки можно купить в ортопедическом магазине.

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