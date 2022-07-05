Яко проходит медкомиссия во время военного положения и какие врачи осматривают призывников - читайте на УНИАН.

В условиях военного положения все мужчины призывного возраста могут получить повестки. Получив повестку, мужчина должен явиться в территориальный центр комплектования. Оттуда его отправят на медкомиссию, если мужчина не имеет отсрочки от призыва.

Подробно о медкомиссии по мобилизации рассказал правовой аналитик Руслан Романов, сообщает Украинская Правда.

Как часто проводится медкомиссия в военное время

Получив повестку, военнообязанный должен прийти в территориальный центр комплектования. Если он не имеет отсрочки, то его отправят на медкомиссию.

Повторный медосмотр военных запаса 1 и 2 разрядов, которые были признаны годными в мирное время, проводится раз в 5 лет. Если мужчина временно непригоден к службе, то повторный осмотр может быть назначен через 2-6 месяцев. Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр происходит через 6-12 месяцев.

В военное время человек проходит медкомиссию, даже если он был признан пригодной в мирное время, ведь за этот период обстоятельства могли измениться.

Как проходит медкомиссия: список процедур и врачей

Перед медкомиссией призывник должен самостоятельно пройти обследования, которые не проводятся в рамках медкомиссии. Законодательство не определяет срок прохождения этих процедур, а лишь дату прибытия в военкомат. Итак, перед медосмотром стоит сделать:

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

общий анализ крови и мочи;

определение группы крови и резуса (если этих сведений нет в военном билете);

электрокардиографию (ЭКГ);

для призывников 40 лет и старше - измерение внутриглазного давления и анализ крови на сахар.

До медосмотра военкомат получает данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений в отношении военнообязанных.

Во время медкомиссии призывника осматривают врачи:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Если человек стоит на учете или имеет инвалидность, его могут дополнительно осмотреть другие врачи.

После осмотра каждый врач пишет заключение о годности или непригодности к службе. Под заключением врач ставит подпись и личную печать. Юрист отмечает, что лица с инвалидностью любой группы не подлежат мобилизации. Людям с инвалидностью рекомендуется взять с собой на медосмотр документ об инвалидности.

Кто считается годным и непригодным к службе

Медкомиссия может вынести призывнику один из выводов:

годен к военной службе;

временно негоден к военной службе с датой повторного осмотра;

негоден к службе в мирное время, но годен в военное;

непригоден к военной службе с исключением из воинского учета.

При вынесении решения о пригодности к службе комиссия руководствуется Приложением к закону.

Юрист отмечает, что во время военного положения оснований к непригодности к службе значительно меньше, чем в мирное время. Некоторые болезни, например плохое зрение и зависимость от наркотических веществ, делают призывника негодным в мирное время, но годным в военное.

Если комиссия определяет непригодность к военной службе, человека могут исключить из воинского учета. Вы можете самостоятельно предоставить дополнительные справки, но врачи ВВК сами делают вывод о непригодности.

Список болезней, с которыми человек считается непригодным к службе в военное время, читайте здесь.

Медкомиссия делает вывод не только о годности к службе, но и о том, в каких именно войсках может служить человек. Каждое подразделение войск имеет свои требования к здоровью.

Что делать, если призывника незаконно признали годным к службе

Если человек не согласен с решением комиссии, можно подать жалобу в досудебном или судебном порядке.

Порядок обжалования в досудебном порядке:

необходимо подать заявление о пересмотре решения комиссии в ВВК (военно-врачебная комиссия) высшего уровня;

к заявлению нужно приложить все документы от ВВК, решение которого вы обжалуете;

вы должны указать причину пересмотра решения;

можно предоставить результаты предыдущих медицинских исследований.

Порядок обжалования в судебном порядке:

обратитесь к любому административный суд с исковым заявлением - это может быть суд по месту жительства или по месту расположения ВВК;

судебный порядок можно использовать сразу, не обращаясь к досудебному порядку.

Если человека с инвалидностью мобилизуют, можно подать жалобу в военно-врачебную комиссию высшего уровня или иск в суд. При обжаловании решения нужно будет предоставить документы, подтверждающие статус инвалидности.

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