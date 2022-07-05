В условиях военного положения все мужчины призывного возраста могут получить повестки. Получив повестку, мужчина должен явиться в территориальный центр комплектования. Оттуда его отправят на медкомиссию, если мужчина не имеет отсрочки от призыва.
Подробно о медкомиссии по мобилизации рассказал правовой аналитик Руслан Романов, сообщает Украинская Правда.
- Как часто проводится медкомиссия в военное время
- Как проходит медкомиссия: список процедур и врачей
- Кто считается годным и непригодным к службе
- Что делать, если призывника незаконно признали годным к службе
Как часто проводится медкомиссия в военное время
Получив повестку, военнообязанный должен прийти в территориальный центр комплектования. Если он не имеет отсрочки, то его отправят на медкомиссию.
Повторный медосмотр военных запаса 1 и 2 разрядов, которые были признаны годными в мирное время, проводится раз в 5 лет. Если мужчина временно непригоден к службе, то повторный осмотр может быть назначен через 2-6 месяцев. Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр происходит через 6-12 месяцев.
В военное время человек проходит медкомиссию, даже если он был признан пригодной в мирное время, ведь за этот период обстоятельства могли измениться.
Как проходит медкомиссия: список процедур и врачей
Перед медкомиссией призывник должен самостоятельно пройти обследования, которые не проводятся в рамках медкомиссии. Законодательство не определяет срок прохождения этих процедур, а лишь дату прибытия в военкомат. Итак, перед медосмотром стоит сделать:
- рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;
- общий анализ крови и мочи;
- определение группы крови и резуса (если этих сведений нет в военном билете);
- электрокардиографию (ЭКГ);
- для призывников 40 лет и старше - измерение внутриглазного давления и анализ крови на сахар.
До медосмотра военкомат получает данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений в отношении военнообязанных.
Во время медкомиссии призывника осматривают врачи:
- хирург;
- терапевт;
- невропатолог;
- психиатр;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- стоматолог;
- дерматолог.
Если человек стоит на учете или имеет инвалидность, его могут дополнительно осмотреть другие врачи.
После осмотра каждый врач пишет заключение о годности или непригодности к службе. Под заключением врач ставит подпись и личную печать. Юрист отмечает, что лица с инвалидностью любой группы не подлежат мобилизации. Людям с инвалидностью рекомендуется взять с собой на медосмотр документ об инвалидности.
Кто считается годным и непригодным к службе
Медкомиссия может вынести призывнику один из выводов:
- годен к военной службе;
- временно негоден к военной службе с датой повторного осмотра;
- негоден к службе в мирное время, но годен в военное;
- непригоден к военной службе с исключением из воинского учета.
При вынесении решения о пригодности к службе комиссия руководствуется Приложением к закону.
Юрист отмечает, что во время военного положения оснований к непригодности к службе значительно меньше, чем в мирное время. Некоторые болезни, например плохое зрение и зависимость от наркотических веществ, делают призывника негодным в мирное время, но годным в военное.
Если комиссия определяет непригодность к военной службе, человека могут исключить из воинского учета. Вы можете самостоятельно предоставить дополнительные справки, но врачи ВВК сами делают вывод о непригодности.
Список болезней, с которыми человек считается непригодным к службе в военное время, читайте здесь.
Медкомиссия делает вывод не только о годности к службе, но и о том, в каких именно войсках может служить человек. Каждое подразделение войск имеет свои требования к здоровью.
Что делать, если призывника незаконно признали годным к службе
Если человек не согласен с решением комиссии, можно подать жалобу в досудебном или судебном порядке.
Порядок обжалования в досудебном порядке:
- необходимо подать заявление о пересмотре решения комиссии в ВВК (военно-врачебная комиссия) высшего уровня;
- к заявлению нужно приложить все документы от ВВК, решение которого вы обжалуете;
- вы должны указать причину пересмотра решения;
- можно предоставить результаты предыдущих медицинских исследований.
Порядок обжалования в судебном порядке:
- обратитесь к любому административный суд с исковым заявлением - это может быть суд по месту жительства или по месту расположения ВВК;
- судебный порядок можно использовать сразу, не обращаясь к досудебному порядку.
Если человека с инвалидностью мобилизуют, можно подать жалобу в военно-врачебную комиссию высшего уровня или иск в суд. При обжаловании решения нужно будет предоставить документы, подтверждающие статус инвалидности.
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