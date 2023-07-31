Люди ищут способ разгружаться после долгих месяцев испытаний страхом, яростью, ненавистью, тревогой.

Хейта и буллинга в сети и реальной жизни стало больше во время полномасштабной войны – этап, когда украинцы объединялись несмотря ни на что, уже прошел. Но это – временная ситуация, связанная с усталостью, объясняет психотерапевт Олег Чабан.

Специалист подчеркивает – украинцы все больше выплескивают свои негативные эмоции друг на друга в поисках возможности разгрузиться.

"523 дня испытания страхом, яростью, ненавистью, тревогой, паникой, чем угодно, они должны сказываться на нашем здоровье. Это этап проживания нашей жизни в состоянии дистресса войны. ... Эти разрядки и то, что я вижу в Интернете – когда вдруг находят мишень и выплескивают свое собственное недовольство, страх, переживания, непонимание что дальше, мне становится ясно, что люди просто разгружаются, и мы ничего не сделаем", – говорит он.

Олег Чабан убежден, что период всеобщего объединения тоже обязательно наступит и придет на смену периоду ссор и травли друг друга.

"То что в начале нас объединяет – как ни странно, не радость, потому что вспомните первые дни, – страх, тревога, паника, непонятно, что происходит... В страхе человек помогает другому. Затем наступает усталость. Оно периодически бывает – то расслабление, то подъем. Психика человек адаптивная вещь, но эта адаптация также имеет определенный этап истощения. Тогда нам нужны новые идеи, новые фабулы, чтобы объединяться", – объясняет он.

Эксперт советует и тем, кто подвергается буллингу, и тем, кто к нему прибегает, не выдерживая в этих страшных условиях, настраиваться на то, что любая война завершается, и та, которую мы переживаем сейчас, завершится тоже.

"Нужно принять философию того, что это временно. Любая война завершается, завершится и эта. Принять, что это этап, короткое время, которое сменится другим", – говорит Чабан.

Чем угрожают соцсети

Накануне Европейский парламент опубликовал доклад, в котором проанализировал влияние социальных сетей на психическое здоровье.

Эксперты пришли к выводу, что злоупотребление цифровыми технологиями может привести к снижению уровня серого вещества в определенных частях мозга (как при алкогольной или героиновой зависимости), а также увеличивает риск стресса, выгорания и информационной перегрузки.

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