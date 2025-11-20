Журналисты выяснили, что жена чиновника, Надежда Вовк, возглавляет компанию ZDEX.UA, которая импортирует лекарственные средства и сотрудничает с Гослекслужбой.

Кабинет Министров уволил заместителя председателя Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Геннадия Вовка. Об этом сообщил представитель правительства Тарас Мельничук. Вовк занимал должность с 2024 года.

Решение было принято после обнародованного 10 ноября расследования Kyiv City News. Журналисты выяснили, что жена чиновника, Надежда Вовк, возглавляет компанию ZDEX.UA, которая импортирует лекарственные средства и сотрудничает с Гослекслужбой. В материале сообщалось о контракте компании с индийским производителем Bharat Serums and Vaccines Limited, часть препаратов которого в 2024 году не прошла государственный контроль качества. После этого их реализацию запретили.

Авторы расследования также отметили, что Bharat Serums and Vaccines Limited продолжает работать на российском рынке и платить налоги в бюджет РФ. В статье приводились фрагменты переписки между представителями производителя и украинской стороной, свидетельствующие о контактах с ZDEX.UA.

Отдельно журналисты обратили внимание на финансовые обязательства семьи. Жена чиновника получала заем от собственной компании на более 4 млн грн, а сам Вовк имел непогашенный заем на 1,15 млн долларов, о котором упоминалось в адвокатских запросах.

В материале также напоминали, что в публикациях 2012-2013 годов Вовка упоминали в связи с продажей просроченных лекарств и реализацией суррогатного алкоголя в сети Укрпочты, где он тогда работал на руководящей должности.