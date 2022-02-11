42-43 года – это тот лимит возраста, после которого из собственных яйцеклеток женщины почти в 100% случаях невозможно получить беременность.

После 35 лет у женщины значительно снижаются шансы родить ребенка.

Об этом сказала главный врач столичного Центра фертильного здоровья IVMED Галина Стрелко на пресс-конференции, посвященной Международному дню сексуального и репродуктивного здоровья, которая состоялась в агентстве УНИАН.

"В нашей клинике средний возраст женщины, которая приходит на первичный прием к репродуктологу, к специалисту по медицине фертильности (фертильность – это способность зрелого организма давать потомство – УНИАН), – это 38-39 лет, и это проблема", - отметила Стрелко.

По ее словам, "после 35 лет шансы родить значительно снижаются, и даже медицина фертильности не всегда может помочь".

Как объяснила врач, это связано с тем, что "в 35 лет 50% яйцеклеток в среднем имеют генетические дефекты, в 40 лет – 70-80%, в 43-45 лет – 95-100%, то есть у женщины, к сожалению, есть ограничение репродуктивного потенциала".

Стрелко отметила, что женщина может быть здоровой, красивой, но "42-43 года – это тот лимит возраста, после которого мы не можем из ее собственных яйцеклеток почти в 100% случаях получить беременность". Она добавила, что это очень драматично воспринимается, особенно, если речь идет о женщине, которая именно в этом возрасте впервые обращается за помощью к репродуктологу.

Стрелко также сообщила, что сейчас увеличивается процент онкологических заболеваний в Украине. Так, по данным Национального канцер-реестра, 25% женщин, имеющих онкологические заболевания, – это женщины до 50 лет, то есть фактически фертильные женщины. Стрелко уточнила, что среди этих женщин 20% болеют раком молочной железы, 5-6% – раком яичников, 5-6% – раком шейки матки и 9% – раком тела матки. "Это как раз те женщины, которые могут пролечиться, и в дальнейшем могут иметь репродуктивные планы. Но если качественно пролечат, то у них почти всегда исчезнут яйцеклетки из-за агрессивных препаратов от онкозаболеваний", - отметила она.

По ее словам, в Украине нет системы сохранения фертильности.

Стрелко рассказала, что президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины Александр Юзько выступает за принятие проекта закона, который бы обязывал онколога направить молодую супружескую пару перед тем, как идти на лечение онкологического заболевания, в репродуктивную клинику и проговорить возможности сохранения фертильности. При этом Стрелко признала, что потребует решения вопрос хранения материала, который сможет в будущем использовать женщина для рождения ребенка. Она отмечает, что эта тема является достаточно серьезной, особенно с юридической точки зрения, поскольку судьбы женщин, которые лечатся от онкологии, могут быть разными. По ее словам, необходимо решить вопрос, как хранить материал, ведь речь идет "не об одном годе и не о двух".

Заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и медицины плода Национального университета здравоохранения Украины им. П. Л. Шупика, профессор Светлана Жук отметила, что улучшение репродуктивного здоровья украинцев должно осуществляться через просветительскую и научную работу. По ее словам, речь идет о необходимости широкого внедрения понятия "медицины фертильности". Для этого, добавила она, нужно повышать уровень осведомленности не только потенциальных пациентов, но и медиков. Она отметила, что на кафедре будут созданы циклы тематического усовершенствования для врачей разного профиля по указанному направлению.

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