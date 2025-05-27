26 мая, во время рабочего совещания в Zoom специалистов Министерства здравоохранения и государственных регулирующих органов с представителями фармацевтического рынка, произошла провокация с использованием личных данных владельца компании "Дарница". Ее целью было дискредитировать как руководство компании, так и процесс внедрения изменений на фармацевтическом рынке в целом.

Об этом стало известно из официального заявления "Дарницы" относительно инцидента, обнародованного 27 мая.

"О том, что эта акция по дискредитации обсуждения реформы и ее участников была тщательно спланирована, свидетельствует мгновенная массовая информационная кампания, в которой участвуют непрозрачные телеграмм-каналы и блогеры. Реформа, которая затрагивает интересы миллионов пациентов и десятков институтов, становится мишенью анонимных манипуляций, подрывающих само доверие к профессиональному диалогу как к механизму принятия решений", - подчеркивают представители производителя лекарств.

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Сообщается, что к межведомственному Zoom-совещанию присоединился неизвестный пользователь, который воспользовался именем владельца "Дарницы" Глеба Загория и разместил в чате провокационное сообщение на русском языке, после чего покинул конференцию, которая, очевидно, была открытой для всех пользователей без необходимости верификации.

В компании выступили против подобного преступного вредительства, которое не только вредит личной и деловой репутации фармпроизводителей, но и ставит под прямую угрозу усилия Министерства здравоохранения и Офиса президента по стабилизации и детенизации рынка лекарственных средств.

"Мы убеждены, что подобные инциденты не должны стать новой нормой. Если деловая дискуссия превращается в поле анонимных провокаций, это означает потерю основы для любой реформы - доверия. Именно поэтому мы настаиваем на расследовании этого случая как прецедента, требующего не только технической фиксации, но и обновления стандартов безопасности и ответственности в коммуникации между государством и бизнесом", - отмечают в "Дарнице".