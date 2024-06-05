Включая в рацион сардины, вы получите только пользу для здоровья.

Сардины содержат различные питательные вещества, в том числе жиры омега-3, белок и кальций. Они могут защитить от распространенных заболеваний и принести пользу здоровью несколькими способами.

В частности, сардины богаты белком, витаминами и минералами. Одна банка сардин обеспечивает 22,6 г белка и 343%, 88%, 27% и 15% соответственно ежедневной потребности в B12, селене, кальции и железе, пишет Health.

Богата питательными веществами

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Употребление сардин поддерживает чувство сытости, способствует оптимальному регулированию уровня сахара в крови и может помочь поддерживать здоровый вес. Витамин B12 необходим для неврологического функционирования (мозга и нервной системы), а железо - для транспортировки кислорода, синтеза гормонов.

Сардины являются отличным источником жиров омега-3, которые обладают мощными противовоспалительными и укрепляющими здоровье свойствами. Некоторые исследования показывают, что употребление большего количества сардин может повысить уровень омега-3 и снизить потребность в добавках омега-3.

Защищает от распространенных заболеваний

Употребление большего количества сардин может помочь снизить риск возникновения болезней сердца, некоторых видов рака и диабета 2 типа.

Например, жиры омега-3 обладают мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием. Они могут помочь улучшить кровоток и функцию кровеносных сосудов, а также снизить факторы риска сердечных заболеваний, таких как гипертония (высокое кровяное давление) и высокий уровень липидов (жиров) в крови.

Исследования показывают, что соблюдение режима питания, богатого омега-3, является эффективным способом снижения риска сердечных заболеваний. Омега-3 помогают защититься от атеросклероза (накопление бляшек в артериях), снизить уровень триглицеридов и уменьшить воспаление. Обзор 17 исследований, проведенный в 2021 году, показал, что люди с самым высоким уровнем омега-3 в крови на 15% реже умирают от болезней сердца.

Многие другие исследования показали, что люди, которые регулярно едят жирную рыбу, например сардины, как правило, имеют более низкие показатели снижения когнитивных функций и некоторых видов рака. Например, диета с высоким содержанием жирной рыбы связана со снижением риска заболеваний молочной железы, печени и колоректального рака.

Может защитить здоровье костей и беспечит рост мышц

Сардины богаты питательными веществами, необходимыми для здоровья опорно-двигательного аппарата, такими как белок, магний, витамин D и кальций. Сардины - один из немногих продуктов, которые являются важным источником витамина D - питательного вещества, необходимого для усвоения кальция и необходимого для поддержания здоровья костей.

Удивительно, но исследования показывают, что содержание кальция в 100 г сардин эквивалентно количеству, содержащемуся примерно в 400 миллилитрах или 1,7 стаканах молока. Это делает сардины отличным источником кальция для тех, кто не переносит молочные продукты.

Еще один способ, которым сардины могут защитить здоровье костей - это поддержание оптимальной минеральной плотности костей. Исследования показывают, что диеты, богатые омега-3, связаны с более высокой плотностью костей.

Сардины также являются отличным источником белка, который необходим для поддержания костей и силы, а также для роста мышц. Сардины являются удобным вариантом белка и могут помочь поддерживать здоровое телосложение, снабжая организм аминокислотами, необходимыми для наращивания и поддержания мышечной массы.

Помимо поддержания здоровья скелета, витамин D необходим для иммунной функции, регулирования воспаления и поддержания уровня сахара в крови.

Другие новости о пользе рыбы для здоровья

Рыба богата белком, витаминами и минералами, она низкокалорийна и содержит много полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Исследованиями доказано, что потребление большего количества рыбы приносит много пользы для здоровья. В частности, метаобзор 2021 года показал, что увеличение потребления рыбы связано с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы и снижением риска смертности.

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