Польза облепихи хорошо изучены - эта ягода сделает вас намного здоровее.

В сентябре в украинских садах созревает облепиха - красивая ягода, которая славится своими полезными свойствами. Это прекрасный источник антиоксидантов, минералов и витаминов, мощная поддержка для организма и нормализатор повышенного давления.

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Чем полезна облепиха

Ягоды облепихи содержат практически все известные витамины - A, B, C, H, E, PP, К. Также в них много аскорбиновой кислоты, поэтому такой чай очень полезен при простуде. Кашицу из ягод облепихи едят при боли в горле и ранах во рту, а также мажут на раны на коже.

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Рибофлавин и тиамин в составе облепихи замедляют процессы старения кожи и организма. Также эти микроэлементы снижают уровень стресса, снимают нервное напряжение и помогают уснуть, поэтому облепиховый чай хорошо пить на ночь.

Польза облепихи для женщин очевидна: она улучшает выработку женских гормонов, снижает риск возникновения эндометриоза и полипов в матке. Очень полезна облепиха при беременности и в период менопаузы, поскольку удовлетворяет потребность женщины в витаминах.

Облепиха очень полезна для сердца: дубильные вещества в её составе останавливают кровотечение, а витамин К улучшает свертываемость крови. Антиоксиданты в её составе делают сосуды более крепкими и гибкими. Гипертоникам эту ягоду рекомендуется есть регулярно, поскольку она понижает давление в долгосрочной перспективе.

Облепиха: вред и противопоказания

Польза облепихи очень велика, и противопоказаний у ягоды немного. Её нельзя есть при таких болезнях, как панкреатит, холецистит, гепатит и мочекаменная болезнь. Также от ягоды стоит отказаться людям, склонным к диарее. Здоровым же людям ягода не повредит, а лишь принесет пользу.

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