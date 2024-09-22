Также диетолог рассказала, полезны ли молочные продукты на самом деле.

Молочные продукты являются частью многих здоровых блюд, но в то же время многие считают сыр вредным, жирным и вызывающим воспаление в организме.

Так ли это, ответили дипломированные диетологи. Также они рассказали, полезны ли молочные продукты и назвали признак того, что вы едите их слишком много, пишет Parade.

Полезны ли молочные продукты?

Диетолог Эмили Ван Эк отметила, что молочные продукты полезны для здоровья. "Молочные продукты являются отличным источником кальция и витамина D", - отметила она.

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Кальций и витамин D играют решающую роль в здоровье костей, что особенно важно по мере того, как человек стареет, поскольку плотность костей естественным образом становится хуже.

Кроме того, молоко, йогурт и сыр также содержат белок. "Завтрак и перекусы - самый простой способ использовать молочные продукты, но стакан молока также может быть отличным, особенно для детей и людей, которым трудно удовлетворять потребности в питании", - отметила специалист.

Зарегистрированный диетолог Шери Гоу сказала, что некоторые молочные продукты, такие как йогурт, содержат пробиотики, полезные для кишечника.

Молочные продукты очень полезны, и оба диетолога утверждают, что их нужно есть каждый день. Гоу со ссылкой на Диетические рекомендации американцев на 2020–2025 годы, отметила, что нужно ежедневно употреблят три порции молока, йогурта или сыра для детей от 9 до 18 лет. "Умеренное потребление молочных продуктов ежедневно может способствовать здоровью костей и снижению риска высокого кровяного давления, диабета и заболеваний сердца", - объяснила специалист.

Ван Эк добавила, что если у человека нет непереносимости лактозы, то нет никаких научных доказательств того, что молочные продукты вредны для здоровья.

Признак №1 того, что вы едите очень много молочных продуктов

Несмотря на то, что молочные продукты полезны, их тоже может быть слишком много. По мнению обоих диетологов, признаки того, что кто-то ест слишком много молочных продуктов, делятся на две категории: те, кто не может переносить лактозу в больших количествах, и те, кто может переносить лактозу, но ест так много молочных продуктов, что это уже не полезно.

Если кто-то не может переносить лактозу, сказала Гоу, то ему обеспечены проблемы с пищеварением, такие как газы, диарея, вздутие живота и спазмы. Это говорит о слишком большм употреблении молочного.

Если вы любитель молочных продуктов, но у вас возникают проблемы с пищеварением после их употребления, Ван Эк отметила, что прием соответствующих таблеток во время приема пищи с молочными продуктами может быть полезен. "Это поможет вашему организму расщеплять лактозу", - сказала она.

А, если у человека вообще нет проблем с лактозой, то распознать, что он ест слишком много молочки поможет повышенное артериальное давление и рост уровня "плохого" холестерина.

"Молочные продукты содержат натрий, а некоторые молочные продукты, такие как цельное молоко, сливки, мороженое и сыр, содержат высокий уровень насыщенных жиров, которые могут повлиять на здоровье сердца при чрезмерном потреблении. В частности, высокий уровень натрия может повысить артериальное давление, а избыток насыщенных жиров может повысить уровень холестерина в крови", - объяснила Гоу.

По этой причине лучше придерживаться рекомендуемых норм и не употреблять более трех порций молочных продуктов в день.

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