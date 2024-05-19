Также ученые отметили, что эти орехи в целом очень полезны для здоровья.

Если вы беспокоитесь о том, чтобы ваш организм работал хорошо в любом возрасте, то стоит подойти к своему рациону более внимательно и стратегически.

В частности, есть много полезных перекусов, которые вы можете добавить в ежедневный рацион для того, чтобы без проблем справляться с процессом старения. Среди таких полезных перекусов есть кешью, которое потенциально может принести огромную пользу для здоровья, если вы хотите замедлить старение, пишет Health Digest.

Связь между кешью и старением

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По данным WebMD, кешью полны магния, марганца, фосфора и цинка, а также витаминов B6 и K. Кроме того, они являются отличными источниками белка (который имеет решающее значение для предотвращения ухудшения состояния мышц) и антиоксидантов (которые нейтрализовать повреждение свободных радикалов в организме).

Более того, употребление правильного количества кешью связано со снижением уровня "плохого" холестерина и может даже предотвратить инсульт и болезни сердца.

Данные указывают, что кешью является отличным продуктом против старения. Например, в обзоре 2023 года было указано "существенное количество доказательств" того, что употребление кешью и других орехов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий.

Другие новости о пользе орехов

На здоровье вашего мозга влияет множество факторов, но одним из наиболее важных является ваша диета. Существует много вкусных, богатых питательными веществами суперпродуктов, которые можно добавить в тарелку для более здорового мозга. Если вы жаждете перекуса, полезного для мозга, один из лучших вариантов - орехи.

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