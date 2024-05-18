Иногда очень трудно отказать себе в удовольствии полакомиться свежей клубникой.

Клубника - полезный и питательный продукт, спелая и вкусная ягода с большим количеством нужных человеку витаминов в составе. Для того чтобы не навредить себе, важно знать, какие ягоды нельзя есть при сахарном диабете и относится ли к ним клубника.

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Можно ли диабетикам клубнику - польза ягоды

Издание Medical News Today пишет, что большинство ягод, включая клубнику, имеют низкий гликемический индекс. Он определяет, насколько быстро пища может повысить уровень сахара в крови. Несмотря на то, что у клубники относительно низкий гликемический индекс, важно учитывать как размер порции, так и индивидуальные факторы. К ним можно отнести индивидуальную реакцию на сахар в крови и общие диетические потребности.

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Клубника обладает рядом полезных свойств, некоторые из которых приведены ниже.

Питательные свойства

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), примерно 8 клубничек среднего размера содержат 170 мг калия. Калий положительно влияет на высокое кровяное давление - распространенную проблему, которая может возникнуть у людей с диабетом.

Кроме того, клубника содержит витамин группы В под названием фолат. Фолат помогает делению клеток и созданию ДНК и другого генетического материала.

Антиоксиданты

Клубника содержит большое количество витамина С и антоцианин , которые являются антиоксидантами. Витамин С приносит много пользы, например, помогает поддерживать клетки в здоровом состоянии, способствует заживлению ран и поддерживает здоровье кожи. Антоцианин может оказывать противораковое, противовоспалительное и противомикробное действие.

Регулирование уровня сахара в крови

В обзоре, опубликованном в 2020 году, говорится, что если вы не знаете, какие ягоды понижают сахар в крови, то этим продуктом вполне может оказаться клубника. Она как сама по себе, так и в сочетании с другими продуктами, может улучшать гликемический профиль. А поскольку клубника имеет низкий гликемический индекс и содержат клетчатку, то вряд ли вызовет скачок сахара в крови, но поможет здоровью сердца и пищеварительной системы. Магний в составе клубники способствует повышению чувствительности к инсулину у людей с диабетом 2 типа.

Как правильно есть клубнику, чтобы не поднимался сахар

Согласно мнению врачей, для диабетиков вполне безопасна клубника - польза от нее может быть колоссальной, если правильно сочетать ягоду. Воспользуйтесь советами диетологов:

Сочетайте клубнику с полезными жирами и белками: Сочетание клубники с источником белка или полезных жиров поможет сбалансировать ее общее воздействие на уровень сахара в крови.

Ешьте клубнику с горстью орехов, греческим йогуртом или в качестве начинки для салата.

Употребляя клубнику в переработанном виде, например, в виде джемов или сиропов, помните о добавленных сахарах и ограничьте их употребление.

По возможности выбирайте свежую или замороженную клубнику без добавления сахара.

Как и в любом другом питании, ключевым моментом является умеренность. Важно следить за размером порций, чтобы предотвратить чрезмерное потребление сахара. Ориентируйтесь на размер порции около 1 чашки свежей клубники, которая содержит примерно 15 граммов углеводов.

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