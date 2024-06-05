Грейпфрут поможет в потере веса, укреплении иммунитета, поддержке здоровья кожи и даже может помочь поддержать резистентность к инсулину.

Грейпфрут полон ключевых питательных веществ, которые полезны для кожи, глаз и общего состояния здоровья.

Эти цитрусовые, родом из острова Барбадос, в основном состоят из воды, поэтому не только обеспечивают увлажнение, но также дают витамины и минералы, пишет Healthshots. Грейпфрут поможет в потере веса, укреплении иммунитета, поддержке здоровья кожи и даже может помочь поддержать резистентность к инсулину.

1. Здоровье кишечника

Видео дня

По словам диетолога Самрин Сания, поскольку в грейпфруте содержится клетчатка, он может помочь предотвратить запоры и увеличить количество полезных бактерий в организме.

2. Контроль веса

Наличие клетчатки в грейпфруте также означает, что он может помочь надолго сохранить чувство сытости. Если вы долгое время сыты, вы едите меньше, что может помочь в потере веса, отметила эксперт.

3. Грейпфрут хорошо увлажняет

Грейпфрут полон воды, которая помогает поддерживать водный баланс. Для правильного функционирования организма необходимо употреблять достаточное количество жидкости. Некоторые из функций включают доставку питательных веществ в клетки, защиту суставов и органов и поддержание температуры тела.

4. Грейпфрут полезен для кожи

По словам Сании, грейпфрут содержит витамин С, который защищает кожу от солнечных лучей, солнечных ожогов, воспалений и старения.

5. Может повысить иммунитет

Поскольку грейпфрут содержит большое количество витамина С, он может помочь повысить иммунитет. Согласно исследованию 2017 года, люди, которые потребляют витамин С, могли избавляться от простуды быстрее, чем те, кто его не употреблял.

6. Здоровье глаз

Бета-каротин, присутствующий в грейпфрутах, полезен для глаз, сказала эксперт. Он сохраняет поверхность глаза влажной и здоровой. Таким образом, вам не придется сталкиваться с такими проблемами, как сухость глаз.

7. Может снизить резистентность к инсулину

Исследователи выяснили, что употребление грейпфрута трижды в день перед едой, снижает уровень инсулина и резистентности к инсулину. В частности, клетчатка, витамины С и А в грейпфруте могут помочь поддерживать резистентность к инсулину и предотвратить диабет, отметила Сания.

8. Может снизить риск инсульта

Грейпфрут содержит флавоноиды, которые могут снизить риск инсульта у женщин.

Другие новости о пользе фруктов

Диетологи рассказали, какой сок является самым полезным для здоровья. Они предупредили, что большинство "соковых продуктов" на самом деле являются подслащенными напитками, поэтому необходимо выбирать только натуральные соки. Сок является продуктом, который можно пить в любое время. Впрочем, несмотря на то, что фрукты и овощи в питьевом виде кажутся полезными, есть много нюансов, которые следует учитывать.

Вас также могут заинтересовать новости: