Высокий уровень холестерина представляет серьезную проблему для здоровья, поскольку закупоривает артерии. К счастью, простые изменения образа жизни могут позволить снизить уровень холестерина.
Как пишет www.express.co.uk, по словам диетолога Памелы Мейсон из Информационной службы по здоровью и пищевым добавкам, существует пять растений, употребление которых в пищу поможет снизить уровень холестерина
Так, после изучения различных исследований, в том числе в области холестерина, диетолог рекомендовала употреблять:
- имбирь,
- чернику,
- клюкву,
- чеснок,
- женьшень.
Например, было обнаружено, что чеснок снижает уровень холестерина и других жиров в крови. Также исследование с участием 70 человек больных диабетом показало, что имбирь может помочь снизить уровень холестерина, если принимать его в дозе 1600 мг ежедневно в течение 12 недель.
Кроме того, другое исследование с участием 30 человек с диабетом показало, что клюква также может улучшить липидный профиль, в то время как другое исследование показало, что плоды клюквы (9 граммов в день) могут снизить уровень вредного холестерина.
Что касается женьшеня, одно из исследований показало, что это растение может снизить уровень как общего, так и плохого холестерина.
Основываясь на всех этих выводах, диетолог рекомендовала включить эти пять растений в здоровый рацион либо в виде еды, либо в качестве добавок.
Как снизить холестерин - другие советы
Ранее диетолог назвала три продукта на завтрак, которые помогут снизить уровень холестерина. Это овес, авокадо и бобы.