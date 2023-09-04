Среди них, в частности, имбирь, черника и чеснок.

Высокий уровень холестерина представляет серьезную проблему для здоровья, поскольку закупоривает артерии. К счастью, простые изменения образа жизни могут позволить снизить уровень холестерина.

Как пишет www.express.co.uk, по словам диетолога Памелы Мейсон из Информационной службы по здоровью и пищевым добавкам, существует пять растений, употребление которых в пищу поможет снизить уровень холестерина

Так, после изучения различных исследований, в том числе в области холестерина, диетолог рекомендовала употреблять:

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имбирь,

чернику,

клюкву,

чеснок,

женьшень.

Например, было обнаружено, что чеснок снижает уровень холестерина и других жиров в крови. Также исследование с участием 70 человек больных диабетом показало, что имбирь может помочь снизить уровень холестерина, если принимать его в дозе 1600 мг ежедневно в течение 12 недель.

Кроме того, другое исследование с участием 30 человек с диабетом показало, что клюква также может улучшить липидный профиль, в то время как другое исследование показало, что плоды клюквы (9 граммов в день) могут снизить уровень вредного холестерина.

Что касается женьшеня, одно из исследований показало, что это растение может снизить уровень как общего, так и плохого холестерина.

Основываясь на всех этих выводах, диетолог рекомендовала включить эти пять растений в здоровый рацион либо в виде еды, либо в качестве добавок.

Как снизить холестерин - другие советы

Ранее диетолог назвала три продукта на завтрак, которые помогут снизить уровень холестерина. Это овес, авокадо и бобы.

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