В период холодов стоит утеплять не только дом, но и позаботиться об организме / фото ua.depositphotos.com

Без длительных холодом и немного теплее, чем обычно, должна быть зима в Украине в этом году. Такой прогноз дают в Укргидрометцентре. Это обнадеживает, но в то же время остаются вопросы: какая ситуация будет с отоплением, доступом к лекарствам и возможностью нормально питаться.

Поэтому позаботиться об укреплении своего организма точно стоит уже сейчас. Как подготовиться к холодам, говорится в сюжете ТСН.

Врач-психолог Алина Сальникова советует в первую очередь включить физические нагрузки, ведь такая активность уменьшает эмоциональное напряжение. "Надо уже начинать", - отмечает она.

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Кроме того, очень важны прогулки - 8-10 тысяч шагов ежедневно. Не менее важен и полноценный сон по 8 часов в сутки. Также важно не забывать о полноценном сбалансированном питании.

Врач-терапевт Ирина Кричинская говорит, что сейчас из-за войны не все могут хорошо питаться, поэтому можно посоветоваться со специалистом и начать принимать мультивитаминные комплексы.

Теперь всем без исключения врачи советуют пить еще и профилактическую дозу витамина D, сейчас его недостаток испытывают все без исключения. Ведь люди длительное время могут сидеть в подвалах и бомбоубежищах.

Лекарства на случай войны или кризиса - необходимые медикаменты

УНИАН ранее составил список медикаментов, которые должны быть в вашей аптечке:

  • стерильные и нестерильные перчатки;
  • йод и спирт;
  • бинт и вата;
  • перекись и хлоргексидин;
  • пластыри бактерицидные;
  • обезболивающие препараты;
  • лекарство от расстройства желудка;
  • противоаллергические препараты;
  • таблетки для обеззараживания воды;
  • антисептики;
  • энтеросорбенты;
  • таблетки от головной боли;
  • противовоспалительные препараты;
  • лекарство от боли в горле, кашля;
  • тонометр (для людей с повышенным/пониженным давлением).

Не забывайте о медицинских препаратах, которые вы принимаете на регулярной основе - это могут быть даже необходимые вам витамины. Людям с астмой, диабетом или другими хроническими заболеваниями особенно важно позаботиться о запасе своих личных лекарственных средств и приспособлений.

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