Теперь всем без исключения врачи советуют пить еще и профилактическую дозу витамина D.

Без длительных холодом и немного теплее, чем обычно, должна быть зима в Украине в этом году. Такой прогноз дают в Укргидрометцентре. Это обнадеживает, но в то же время остаются вопросы: какая ситуация будет с отоплением, доступом к лекарствам и возможностью нормально питаться.

Поэтому позаботиться об укреплении своего организма точно стоит уже сейчас. Как подготовиться к холодам, говорится в сюжете ТСН.

Врач-психолог Алина Сальникова советует в первую очередь включить физические нагрузки, ведь такая активность уменьшает эмоциональное напряжение. "Надо уже начинать", - отмечает она.

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Кроме того, очень важны прогулки - 8-10 тысяч шагов ежедневно. Не менее важен и полноценный сон по 8 часов в сутки. Также важно не забывать о полноценном сбалансированном питании.

Врач-терапевт Ирина Кричинская говорит, что сейчас из-за войны не все могут хорошо питаться, поэтому можно посоветоваться со специалистом и начать принимать мультивитаминные комплексы.

Теперь всем без исключения врачи советуют пить еще и профилактическую дозу витамина D, сейчас его недостаток испытывают все без исключения. Ведь люди длительное время могут сидеть в подвалах и бомбоубежищах.

Лекарства на случай войны или кризиса - необходимые медикаменты

УНИАН ранее составил список медикаментов, которые должны быть в вашей аптечке:

стерильные и нестерильные перчатки;

йод и спирт;

бинт и вата;

перекись и хлоргексидин;

пластыри бактерицидные;

обезболивающие препараты;

лекарство от расстройства желудка;

противоаллергические препараты;

таблетки для обеззараживания воды;

антисептики;

энтеросорбенты;

таблетки от головной боли;

противовоспалительные препараты;

лекарство от боли в горле, кашля;

тонометр (для людей с повышенным/пониженным давлением).

Не забывайте о медицинских препаратах, которые вы принимаете на регулярной основе - это могут быть даже необходимые вам витамины. Людям с астмой, диабетом или другими хроническими заболеваниями особенно важно позаботиться о запасе своих личных лекарственных средств и приспособлений.

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