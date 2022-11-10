Без длительных холодом и немного теплее, чем обычно, должна быть зима в Украине в этом году. Такой прогноз дают в Укргидрометцентре. Это обнадеживает, но в то же время остаются вопросы: какая ситуация будет с отоплением, доступом к лекарствам и возможностью нормально питаться.
Поэтому позаботиться об укреплении своего организма точно стоит уже сейчас. Как подготовиться к холодам, говорится в сюжете ТСН.
Врач-психолог Алина Сальникова советует в первую очередь включить физические нагрузки, ведь такая активность уменьшает эмоциональное напряжение. "Надо уже начинать", - отмечает она.
Кроме того, очень важны прогулки - 8-10 тысяч шагов ежедневно. Не менее важен и полноценный сон по 8 часов в сутки. Также важно не забывать о полноценном сбалансированном питании.
Врач-терапевт Ирина Кричинская говорит, что сейчас из-за войны не все могут хорошо питаться, поэтому можно посоветоваться со специалистом и начать принимать мультивитаминные комплексы.
Теперь всем без исключения врачи советуют пить еще и профилактическую дозу витамина D, сейчас его недостаток испытывают все без исключения. Ведь люди длительное время могут сидеть в подвалах и бомбоубежищах.
Лекарства на случай войны или кризиса - необходимые медикаменты
УНИАН ранее составил список медикаментов, которые должны быть в вашей аптечке:
- стерильные и нестерильные перчатки;
- йод и спирт;
- бинт и вата;
- перекись и хлоргексидин;
- пластыри бактерицидные;
- обезболивающие препараты;
- лекарство от расстройства желудка;
- противоаллергические препараты;
- таблетки для обеззараживания воды;
- антисептики;
- энтеросорбенты;
- таблетки от головной боли;
- противовоспалительные препараты;
- лекарство от боли в горле, кашля;
- тонометр (для людей с повышенным/пониженным давлением).
Не забывайте о медицинских препаратах, которые вы принимаете на регулярной основе - это могут быть даже необходимые вам витамины. Людям с астмой, диабетом или другими хроническими заболеваниями особенно важно позаботиться о запасе своих личных лекарственных средств и приспособлений.